Euroxx: Στο 27,15% ανέβασε το ποσοστό του ο CEO Γιώργος Πολίτης

O κ. Γιώργος Πολίτης γνωστοποίησε ότι απέκτησε 319.150 μετοχές στην τιμή των 3,42 ευρώ, μέσω συνδεδεμένης εταιρείας.

Δημοσιεύθηκε: 12 Ιανουαρίου 2026 - 14:14

Την 09/01/2025 η κυπριακή εταιρεία SNP INVESTMENTS LIMITED, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, ήτοι τον κ. Γεώργιο Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την ίδια ημέρα προέβη σε αγορά 319.150 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των 3,42 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.091.493,00 Ευρώ.

Συνέπεια της ως άνω συναλλαγής, ο αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα ο κ. Γεώργιος Πολίτης και έμμεσα, μέσω της κυπριακής εταιρείας SNP INVESTMENTS LIMITED, ανέρχεται πλέον σε 4.016.116 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι στο 27,15% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

