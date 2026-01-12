#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €121,08 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,29%, σε σχέση με τα επίπεδα του Νοεμβρίου.

Δημοσιεύθηκε: 12 Ιανουαρίου 2026 - 19:23

XA: Στο 69% αυξήθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Δεκέμβριο

Ανοδικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το μήνα Δεκέμβριο, με τον Γενικό Δείκτη να παρουσιάζει αύξηση κατά 1,80% σε σχέση με τα επίπεδα του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Δεκεμβρίου 2025, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Δημιουργήθηκαν 901 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών , σε σχέση με 3.538 νέους λογαριασμούς τον Νοέμβριο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €4,77 δις (3,94% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου).
  • Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €121,08 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,29%, σε σχέση με τα επίπεδα του Νοεμβρίου (€119,54 δισ.).
  • Η Αξία Συναλλαγών για τον Δεκέμβριο 2025 έφτασε τα 409,73 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 13,74% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €5.112,03 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 που η αξία συναλλαγών ήταν €2.707,23 εκατ., σημειώθηκε αύξηση 62,89%.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €24,19 εκατ. κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εισροές ύψους €24,19 εκατ. τον Δεκέμβριο.
  • Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 68,15% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 31,85% για τους Ημεδαπούς.
  • Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για το μήνα Δεκέμβριο 2025 ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου €21,05 δισ, η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου €12,30 δισ και η Γερμανία με αξία χαρτοφυλακίου €6,46 δισ.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 69,0% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Δεκέμβριο 2025 (σε σχέση με το 68,7% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 31,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 31,3% τον προηγούμενο μήνα).

