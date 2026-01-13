Πρώτο «κρας τεστ» στις αγορές για Ελλάδα με 10ετές ομόλογο

Την πρώτη του έξοδο για φέτος στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με στόχο την άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ, επιχειρεί σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, με την έκδοση ενός νέου δεκαετούς ομολόγου, με ημερομηνία λήξης τον Ιανουάριο του 2036.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι έξι διεθνείς τράπεζες (BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley) οι οποίες έχουν ήδη διερευνήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και σήμερα προχωρούν -εκτός απροόπτου- στη διάθεση του ομολόγου, συγκεντρώνοντας προσφορές και διαμορφώνοντας την τελική τιμολόγηση για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους.

Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, σηματοδοτεί και την έναρξη του φετινού προγράμματος δανεισμού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το οποίο προβλέπει την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών ύψους 8 δισ. ευρώ το 2026, έναντι 7,5 δισ. ευρώ το 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής για συνεχή παρουσία στις αγορές, διατήρηση της υψηλής ρευστότητας και περαιτέρω βελτίωση της καμπύλης αποδόσεων του ελληνικού χρέους.

Η κάλυψη του συγκεκριμένου ποσού αναμένεται χωρίς… κλυδωνισμούς, βάσει του ιστορικού των προηγούμενων εκδόσεων, το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για ελληνικούς τίτλους και τις αποδόσεις που κινούνται στην περιοχή του 3,35%.

Θετικό παράγοντα συνιστά και το διεθνές επενδυτικό κλίμα, το οποίο παραμένει ευνοϊκό για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, ενώ η Ελλάδα επωφελείται πλέον από την επενδυτική βαθμίδα και την σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών της μεγεθών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις τελευταίες εκδόσεις ελληνικών ομολόγων οι προσφορές υπερκάλυψαν στο πολλαπλάσιο το ζητούμενο ποσό, γεγονός που ενίσχυσε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας στις αγορές.

Η ρευστότητα

Ευελιξία στους χειρισμούς του ΟΔΔΗΧ στο πρόγραμμα δανεισμού, προσδίδει και το «μαξιλάρι» ρευστότητας (παραμένει πάνω από τα 41 δισ. ευρώ), καθώς επιτρέπει στον Οργανισμό να επιλέγει την κατάλληλη συγκυρία για έξοδο στις αγορές.

Ωστόσο, η στρατηγική της κυβέρνησης δεν περιορίζεται στην κάλυψη άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών, αλλά στοχεύει και στη σταδιακή αντικατάσταση παλαιότερου, ακριβότερου χρέους με νέο, μέσω φθηνότερου δανεισμού.

Φέτος οι πρόωρες αποπληρωμές μνημονιακών δανείων αναμένεται να φθάσουν τα 8,8 δισ. ευρώ. Προηγήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2025 άλλη μια πρόωρη αποπληρωμή ύψους 5,3 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο σχεδόν στο σύνολό του προήλθε και πάλι από το «σκληρό μαξιλάρι», το οποίο εντός του νέου έτους σχεδόν θα εξαντληθεί και θα απομείνουν τα υπόλοιπα διαθέσιμα, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα κινηθούν άνω των 30 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή, έως το 2031, των 31,6 δισ. ευρώ που υπολείπονται από το πρώτο μνημόνιο, ποσό που βάσει των δανειακών συμβάσεων θα αποπληρωνόταν με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041.

Ο σχεδιασμός για το 2026 προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, το οποίο σε απόλυτους αριθμούς αναμένεται να μειωθεί κατά 5,461 δισ. ευρώ, στα 359,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, πτωτική πορεία θα ακολουθήσει και ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς από το 145,9% που εκτιμάται για το 2025 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 138,2% το 2026, με στόχο να μειωθεί κάτω από το 120% έως το 2029.