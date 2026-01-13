Τα 5+3 top picks της Euroxx για το 2026

Το ελληνικό χρηματιστήριο αναμένεται να ξεχωρίσει και το 2026, με στήριξη από τη διατηρήσιμη άνοδο του ΑΕΠ, τις ελκυστικές αποτιμήσεις και τα ισχυρά θεμελιώδη, επισημαίνει η Euroxx σε σχετική ανάλυση στρατηγικής.

Οπως επισημαίνει, παρά τις ισχυρές επιδόσεις του 2025, οι τράπεζες θα συνεχίσουν να αποτελούν οδηγό του momentum στο ΧΑ, ενώ οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρέχουν έναν συνδυασμό ανάπτυξης και ισχυρών θεμελιωδών.

Οι προβλέψεις για το ελληνικό ΑΕΠ παραμένουν άνετα υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το τρέχον πολιτικό σκηνικό δείχνει πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, με τις επόμενες εκλογές να αναμένονται τον Μάρτιο- Απρίλιο του 2027.

Ως εκ τούτου, η χρηματιστηριακή παραμένει αισιόδοξη για την ελληνική αγορά, με τις τράπεζες να ανοίγουν τον δρόμο για μια ακόμη ισχυρή χρονιά για τις ελληνικές μετοχές.

Η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές

Η Ελλάδα εμφανίζει συνεχή βελτίωση στις μετρήσεις που απαιτούνται για τη μετακίνηση στις ανεπτυγμένες αγορές, ενώ περιορίζεται μόνο από τη χρονική περίοδο που ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια.

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει τη χρονιά που η Ελλάδα θα μπει σε watchlist για πιθανή αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά, πιθανότατα στην αναθεώρηση Ιουνίου του MSCI.

Ισχυρές προοπτικές

Η ελληνική οικονομία είναι σε τροχιά για ανάπτυξη άνω του 2% το 2026, με καύσιμο από τις επενδύσεις, την κατανάλωση και τις εξαγωγές (τουρισμός), επιδεικνύοντας ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα έναντι των ευρωπαϊκών χωρών.

Το Χρηματιστήριο

Αν και οι ισχυρές επιδόσεις του 2025 είναι δύσκολο να ξεπεραστούν, η Euroxx εκτιμά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπεραποδίδει. Οι λόγοι είναι η ισχυρή ανάπτυξη άνω του 2%, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ένα σχετικά σταθερό πολιτικό περιβάλλον, με τις εκλογές στις αρχές του 2027 και την κυβέρνηση να απολαμβάνει ισχυρής στήριξης, τις ελκυστικές αποτιμήσεις (το μέσο P/E για τις μετοχές που καλύπτει κινείται στο 10 με βάση τα μεγέθη 2026, με εκτιμώμενη ισχυρή μονοψήφια άνοδο των κερδών).

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με Ρ/Ε 9 με βάση τα κέρδη 2026, με discount 15-20% έναντι του κλάδου, παρά την ισχυρότερη μακροοικονομική εικόνα και τη δυνατή αύξηση των χορηγήσεων. Η Euroxx εκτιμά ότι αυτό το discount θα κλείσει εντός της χρονιάς.

Τα top picκs

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι τραπεζικές μετοχές θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν το 2026. Οι κορυφαίες επιλογές της είναι οι Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου.

Από τα blue chips, οι δύο κορυφαίες επιλογές της είναι οι Metlen και Titan.

Παράλληλα, από τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής είναι οι τίτλοι των Alter Ego, Avax και Autohellas.