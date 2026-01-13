ΧΑ: Αλλαγές στους δείκτες μετά την μεταβολή του free float στην Alpha Bank

Σε συνέχεια των πρόσφατων μεταβολών στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποιεί την αλλαγή του συντελεστή ευρείας διασποράς (Free Float) από 89% σε 71% σε όλους τους δείκτες στους οποίους οι μετοχές της εταιρείας συμμετέχουν.

Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.

FTSE/Χ.Α. Large Cap

FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς

FTSE/Χ.Α. Τράπεζες

FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Επίσης, αλλαγή του συντελεστή βαρύτητας (Weight Factor) των μετοχών της εταιρείας στο Δείκτη ATHEX ESG από 82,16% σε 65,54%.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου 2026.