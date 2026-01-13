#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Αλλαγές στους δείκτες μετά την μεταβολή του free float στην Alpha Bank

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου 2026.

ΧΑ: Αλλαγές στους δείκτες μετά την μεταβολή του free float στην Alpha Bank

Δημοσιεύθηκε: 13 Ιανουαρίου 2026 - 17:47

Σε συνέχεια των πρόσφατων μεταβολών στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποιεί την αλλαγή του συντελεστή ευρείας διασποράς (Free Float) από 89% σε 71% σε όλους τους δείκτες στους οποίους οι μετοχές της εταιρείας συμμετέχουν.

Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:

  • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
  • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.
  • FTSE/Χ.Α. Large Cap
  • FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς
  • FTSE/Χ.Α. Τράπεζες
  • FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Επίσης, αλλαγή του συντελεστή βαρύτητας (Weight Factor) των μετοχών της εταιρείας στο Δείκτη ATHEX ESG από 82,16% σε 65,54%.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΑ: Εξάμηνη παράταση για τις εταιρείες με χαμηλή διασπορά

ΧΑ: Απόκτηση ιδιότητας Συμβούλου στην ΕΝ.Α για την Vigor Finance

Ψάλτης: Το 2025 ήταν η χρονιά της Alpha Bank, οι νέοι στρατηγικοί στόχοι

Ζαχαράκης (Fast Finance): Γιατί το ΧΑ μπορεί να υπεραποδώσει και το 2026

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο