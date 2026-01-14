Intralot: Με ουδέτερη σύσταση ξεκινά κάλυψη η Deutsche Bank, η τιμή-στόχος

Ο γερμανικός οίκος Deutsche Bank και οι αναλυτές του Richard Stuber και Tim Barrett ξεκινούν την κάλυψη της Bally's Intralοt, το νέο όνομα της Ιntralot, η οποία μεταμορφώθηκε με την εξαγορά της Bally's International Interactive (BII) τον Οκτώβριο, αξίας 2,7 δισ. ευρώ. Η σύσταση είναι «Hold» και η τιμή-στόχος το 1,02 ευρώ ανά μετοχή.

«Η κίνηση όχι μόνο τριπλασίασε σχεδόν τα έσοδα του ομίλου αλλά και διαφοροποίησε το επιχειρηματικό του μείγμα. Τα δύο τρίτα των εσόδων του ομίλου προέρχονται πλέον από το iGaming στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υποστηρίζουμε την επιχείρηση λαχειοφόρων αγορών της, η οποία προσφέρει ελκυστική μακροπρόθεσμη ορατότητα κερδών (μέση διάρκεια συμβολαίου 16 έτη).

Ενώ η ανάπτυξη της απόδοσης (gross gaming yield) είναι αργή, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) περίπου 3%, παρουσιάζει λιγότερη διακύμανση από έτος σε έτος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα τυχερών παιχνιδιών. Ο πυρήνας της BII είναι οι βρετανικές μάρκες iGaming με επικεφαλής το bingo (συμπεριλαμβανομένης της Gamesys).

Ενώ η βρετανική δραστηριότητά της θεωρείται υψηλής ποιότητας με σχετικά χαμηλό ρυθμιστικό κίνδυνο (χαμηλά πονταρίσματα) και υψηλά περιθώρια κέρδους (αποτελεσματικές δαπάνες μάρκετινγκ), δεν έχει γλιτώσει από την αύξηση των φόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο (21% έως 40% του GGR), που θα τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο του 2026. Η διοίκηση είναι βέβαιη ότι μπορεί να μετριάσει πάνω από 30% αυτού πριν από την επιτάχυνση των συνεργιών, κάτι που μπορεί να είναι υπερβολικό, ιδίως δεδομένων των οδηγιών από ομολόγους και των αβέβαιων αντιδράσεων των πελατών και των ανταγωνιστών», εξηγούν οι αναλυτές του οίκου Stuber και Barrett.

«Αυτές οι δραστηριότητες συνδυάζονται για να δημιουργήσουν αύξηση των εσόδων σε μέσα μονοψήφια επίπεδα πριν από άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Τα περιθώρια κέρδους είναι επί του παρόντος υψηλά (περίπου 40%) πριν από την επικείμενη αναπροσαρμογή των περιθωρίων (-3 ποσοστιαίες μονάδες) ως αποτέλεσμα του φόρου τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλέπουμε μόνο 2% EBITDA CAGR τα επόμενα 3 χρόνια (2025-2028). Αποτιμούμε την Bally's Ιntralot με βάση τη μέθοδο αθροίσματος των μερών, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις είναι συμπληρωματικές αλλά διακριτές. Προκύπτει τιμή-στόχος στο 1,02 ευρώ και με πτώση 6% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής, οπότε ξεκινάμε με σύσταση HOLD. Οι βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν: α) την ικανότητα να κερδίσει συμβάσεις λαχειοφόρων αγορών, β) τη μείωση του κόστους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την αύξηση του μεριδίου αγοράς, γ) τις αλλαγές στη νομοθεσία, δ) τη ρευστότητα», καταλήγουν οι αναλυτές του οίκου.