ΔΑΑ: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή η Deutsche Bank

Η μετοχή έκλεισε εχθές με άνοδο 1% στα 10,92 ευρώ, με το εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου να υπερβαίνει το 7,5%.

Δημοσιεύθηκε: 15 Ιανουαρίου 2026 - 09:24

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» δίνει σε έκθεσή της η Deutsche Bank. 

Ο νέος στόχος τίθεται στα 11,75 από 11,5 ευρώ προηγουμένως

Η μετοχή έκλεισε εχθές με άνοδο 1% στα 10,92 ευρώ, με το εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου να υπερβαίνει το 7,5%.  

