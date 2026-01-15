«Finfluencers»: Η παγίδα και οι οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η προώθηση ενός χρηματοπιστωτικού προϊόντος ή μιας χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας δεν μοιάζει με την προώθηση υποδημάτων ή ρολογιών, επισημαίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλύοντας το πρόβλημα των Finfluencers.

Όπως εξηγεί, «ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές οικονομικές συνέπειες για τους ακόλουθούς σας. Χρειάζεται να λαμβάνετε επιπλέον προληπτικά μέτρα. Να έχετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία».

1. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ακόμη και αν δεν είστε τραπεζίτης ή επαγγελματίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, φέρετε ευθύνη για τις αναρτήσεις που κάνετε.

Οι παραπλανητικές ή απερίσκεπτες αναρτήσεις μπορεί να είναι επιζήμιες για τους ακόλουθούς σας και θα μπορούσατε να θεωρηθείτε νομικά υπεύθυνοι για τυχόν δυσμενή αποτελέσματα για τους καταναλωτές.

2. ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΜΟΙΒΗ Ή ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛO ΟΦΕΛΟΣ

Εάν λαμβάνετε χρήματα, δώρα ή προνόμια για να προωθήσετε κάτι, μην το αποκρύπτετε -να το λέτε ξεκάθαρα. Όχι στα ψιλά γράμματα. Όχι μόνο σε hashtags. Να χρησιμοποιείτε λέξεις όπως «ad», «paid partnership» ή «sponsored» ή το ενσωματωμένο μπάνερ «ad» της πλατφόρμας.

Επίσης, αν ήδη επενδύετε σε κάτι για το οποίο κάνετε ανάρτηση ή αν θα μπορούσατε να έχετε όφελος αν το αγοράσουν άλλοι -να το αναφέρετε και αυτό.

3. Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ;

Ορισμένες επενδύσεις που συνήθως προωθούνται από finfluencers -όπως συμβάσεις επί διαφοράς (CFD), αγορά συναλλάγματος (forex), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, κάποιες πρωτοβουλίες πληθοχρηματοδότησης ή ευμετάβλητα κρυπτονομίσματα- ενδέχεται να συνεπάγονται πολύ υψηλό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας απώλειας του 100% του κεφαλαίου που επενδύεται.

Βεβαιωθείτε ότι αυτά που αναφέρετε είναι αληθή, δίκαια, σαφή και μη παραπλανητικά. Να κάνετε διάκριση μεταξύ γεγονότων και απόψεων.

4. ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΑ ΡΙΣΚΑ

Να κατανοείτε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προωθείτε, ιδίως εάν προβάλλετε προϊόντα με ρίσκο όπως CFD, αγορά συναλλάγματος, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή κρυπτονομίσματα. Να είστε ειλικρινείς. Να επισημαίνετε τους κινδύνους, όχι μόνο τις ανταμοιβές. Να μην ασκείτε πίεση και να μη δημιουργείτε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης με προτροπές όπως «πλουτίστε γρήγορα». Επειδή οι άνθρωποι μπορούν επίσης να χάσουν χρήματα γρήγορα.

Αν ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον έτσι είναι.

Η προώθηση ύποπτων προϊόντων, πλατφορμών ή εφαρμογών μπορεί να δημιουργήσει σε εσάς και τους ακόλουθούς σας σοβαρά προβλήματα. Για τον λόγο αυτόν, να ελέγχετε πάντα αν μια εταιρεία ή μια πλατφόρμα είναι νόμιμη πριν κάνετε κάποια σχετική ανάρτηση. Αν όχι, μπορεί να θεωρηθείτε συνεργός σε απάτη.

5. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ;

Το να λέτε στους ανθρώπους σε τι να επενδύσουν -ή τι να αποφύγουν- μπορεί να θεωρηθεί επενδυτική συμβουλή.

Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε άδεια από την αρμόδια εθνική αρχή της χώρας σας.

Επομένως, εάν δεν είστε πιστοποιημένος ή δεν διαθέτετε άδεια παροχής επενδυτικών συμβουλών, μη δίνετε εξατομικευμένες συστάσεις σχετικά με το τι θα πρέπει να αγοράσει, να πουλήσει ή να διακρατήσει κάποιος.

Ακόμη και η δημοσιοποίηση της γνώμης σας σχετικά με το αν η αξία μιας μετοχής ή ενός κρυπτονομίσματος θα αυξηθεί ή θα μειωθεί -ή η προώθηση μιας επενδυτικής στρατηγικής- ενδέχεται να θεωρηθεί επενδυτική σύσταση, για την οποία ενδέχεται να ισχύουν κανόνες.

Σε ορισμένα πλαίσια, η παροχή κατάρτισης ή εκπαιδευτικού περιεχομένου μπορεί να θεωρηθεί παροχή συμβουλών ή συστάσεων.

Οι δηλώσεις αποποίησης ευθύνης, όπως «Δεν πρόκειται για επενδυτικές συμβουλές», δεν θα σας προστατεύσουν σε αυτές τις περιπτώσεις.

6. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΟΙΕΙΣΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΙΔΙΚΟΙ

Αν δεν κατανοείτε πλήρως ένα προϊόν, μην αναφέρεστε σε αυτό σαν να το κατανοείτε.

Δεν χρειάζεται μεν πτυχίο οικονομικών για να κάνετε μια ανάρτηση, αλλά οι κακές συστάσεις μπορούν να προκαλέσουν πραγματική ζημία στους ακόλουθούς σας -και σε εσάς τους ίδιους.