Εταιρικά ομόλογα Vs καταθέσεις: Crash test στις αποδόσεις

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια περιορισμένη υποχώρηση στις τρέχουσες τιμές των εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εξέλιξη η οποία αποδίδεται από ορισμένους αναλυτές σε παράγοντες όπως:

Οι μειωμένες πιθανότητες περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο 2026 Μια γενικότερη αβεβαιότητα που επικράτησε κατά διαστήματα σε συγκεκριμένες αγορές ομολόγων στο εξωτερικό.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αρκετές ομολογιακές εκδόσεις στο ΧΑ λήγουν σε διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών, έχουν ωθήσει ορισμένους αποταμιευτές στο να συγκρίνουν τις καθαρές αποδόσεις αυτών των ομολόγων με εκείνες που προσφέρουν οι τράπεζες στις προθεσμιακές τους τοποθετήσεις για χρονικό διάστημα έξι και δώδεκα μηνών.

Και αυτό γιατί με τις συστημικές τράπεζες να ανταμείβουν τους προθεσμιακούς τους καταθέτες με επιτόκιο αρκετά χαμηλότερο από το 1% (οι τόκοι επιβαρύνονται με φορολογικό συντελεστή 15%), γίνονται συγκρίσεις με τα «κουπόνια» και τα yields (αποδόσεις) που προφέρουν οι τίτλοι των εταιρικών ομολόγων του ΧΑ που λήγουν μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες (οι τόκοι τους φορολογούνται με 5%).

Για παράδειγμα, αν μια προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 0,5% αποφέρει καθαρή (μετά από φόρους) απόδοση 4,25 ευρώ για αποταμιευτικό ποσό 1.000 ευρώ, ένα εταιρικό ομόλογο που αγοράζεται στο «99» και έχει κουπόνι 2%, οδηγεί σε καθαρή απόδοση 2,90% μείον την προμήθεια της συναλλαγής, ή 29 ευρώ για κάθε χίλια ευρώ επένδυση μείον τη χρηματιστηριακή προμήθεια.

Ειδικότερα, μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο αναμένονται οι ακόλουθες λήξεις εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στο ΧΑ:

Τον προσεχή Οκτώβριο (επένδυση διάρκειας μικρότερη από εννέα μήνες) λήγει η πρώτη έκδοση της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Clean Energy Carriers (πρώην Capital Product Partners L.P.) του γνωστού επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη («κουπόνι» 2,65%).

(πρώην Capital Product Partners L.P.) του γνωστού επιχειρηματία («κουπόνι» 2,65%). Επίσης, τον προσεχή Οκτώβριο (22/10) λήγει και το εταιρικό ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με κουπόνι 2,6%.

με κουπόνι 2,6%. Λίγο πριν το τέλος της φετινής χρονιάς εκπνέει ο τίτλος της R Energy 1 (Εναλλακτική Αγορά) με κουπόνι 4,50%.

(Εναλλακτική Αγορά) με κουπόνι 4,50%. Τέλος τον Ιανουάριο του 2027 λήγει το εταιρικό ομόλογο της Premia Properties ΑΕΕΑΠ με κουπόνι 2,8%.

Βέβαια, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε και άλλες λήξεις ομολογιακών τίτλων μέσα στη χρονιά από εκδότες οι οποίοι θα επιλέξουν -όπως δικαιούνται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης- να προχωρήσουν σε πρόωρες αποπληρωμές, συνήθως καταβάλλοντας ποσά που υπερβαίνουν την τιμή έκδοσης (το «100»).

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά ομολόγων του ΧΑ προσφέρει επιλογές για χρονικές διάρκειες επένδυσης που ξεκινούν από λίγους μήνες και φτάνουν έως και κοντά στα επτά χρόνια.