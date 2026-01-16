Alpha Bank-Πειραιώς: Τεχνική εικόνα και τιμές-στόχοι για τη χρονιά

Η επιστροφή της αγοράς σε υψηλά από το 2010 κοντά στις 2.250 μονάδες έχει τραπεζική σφραγίδα και δείχνει ότι οι μετοχές της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς θα «κονταροχτυπηθούν» για το ποια ξεπεράσει πρώτη το φράγμα των 10 δισ. ευρώ, αν και πλέον η Τράπεζα Πειραιώς με το +18% από τις αρχές του χρόνου φαντάζει το φαβορί και πάλι. Η αποτίμηση της Alpha Bank είναι στα 9,2 δισ. ευρώ και της Πειραιώς στα 9,8 δισ. ευρώ.

Οι δύο τίτλοι σημειώνουν από τις υψηλότερες αποδόσεις φέτος με 18% και 10% από τις αρχές του έτους και ξεπερνούν τον Γενικό Δείκτη και τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης πάνω από τρεις και δύο φορές, αντίστοιχα. Η Alpha Βank κέρδισε την πρωτιά πέρυσι ξεπερνώντας σε αποδόσεις όλες τις τραπεζικές μετοχές.

Η διαφορά στην κεφαλαιοποίησή τους έχει ξεπεράσει τα 400-500 εκατ. ευρώ περίπου υπέρ της Πειραιώς και η αγορά συνεχίζει να κάνει«trade» αυτή τη διαφορά όταν ανοίγει ή κλείνει υπέρ της μιας ή της άλλης μετοχής. Προς το τέλος του 2025, η Alpha Bank είχε μπορέσει να βρεθεί μπροστά με βραχεία κεφαλή αλλά η Πειραιώς αντέδρασε.

Η μετοχή της Alpha Βank είναι διαπραγματεύσιμη με χαμηλότερο δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) από το μέσο όρο, στη μία φορά τόσο για πέρυσι, όσο και για φέτος. Επίσης, ο δείκτης αποτίμησης τιμής προς κέρδη (P/E) είναι στις 9,4 φορές φέτος και 8,2 φορές το 2027 για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 11,6% % το 2026.

Με βάση τη μέση τιμή-στόχο στα 4,04 ευρώ, το περιθώριο ανόδου είναι μόλις 2%. Είναι όμως εξαιρετικά πιθανό, οι αναλυτές να προχωρήσουν σε αυξήσεις στην τιμή-στόχο, καθώς η αποτίμηση της μετοχής εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό discount με τις ευρωπαϊκές, αλλά και τις εγχώριες τράπεζες.

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, από την άλλη, είναι ίσως η πιο ελκυστικά αποτιμημένη μετοχή από τις συστημικές τράπεζες συνδυαστικά, με τον δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) να προβλέπεται σε 1,1 φορές φέτος και στη μία φορά το 2027.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης αποτίμησης τιμής προς κέρδη (P/E) είναι μόλις στις 7,4 φορές για φέτος και 7,5 φορές για το 2027 (o χαμηλότερος των τεσσάρων), με δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 14,1% το 2026 και με προβλεπόμενη μερισματική απόδοση στο 5,4%. Με βάση τη μέση τιμή-στόχο στα 8,22 ευρώ, το περιθώριο ανόδου ανέρχεται στο 8% και η μέση σύσταση των αναλυτών είναι «αγορά».

Η τεχνική εικόνα των δύο μετοχών

H κίνηση στη μετοχή της Alpha Βank μπόρεσε να σπάσει την πλάγια κίνηση με το «πέταγμα» άνω των 3,85 ευρώ. Οι σημαντικές τιμές για τη μετοχή της Alpha Βank, όπως επισημαίνονται από τα Fibonacci επίπεδα αλλά και τα σημεία με αξιόλογη συναλλακτική δραστηριότητα είναι τα 3,30 ευρώ, το οποίο θα προσπαθήσει να δώσει στήριξη σε κάθε προσπάθεια profit taking.

Η τρέχουσα περιοχή ισχυρής στήριξης πλέον είναι τα 3,75 ευρώ το οποίο θα κρίνει και πόσο γρήγορα θα διασπαστεί η αντίσταση των 4 ευρώ ανά μετοχή. Ο ταλαντωτής RSI 14 εβδομάδων δείχνει ότι είναι σε υπεραγορασμένα επίπεδα.

H κίνηση στη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς είναι σε ακόμα πιο ανοδική φάση στο ημερήσιο διάγραμμα, αφού από τα 7 ευρώ στις αρχές του χρόνου έχει βρεθεί στα 8 ευρώ σε διάστημα λίγων ημερών, γεγονός που δείχνει ότι ίσως η μετοχή της Alpha Βank να έχει μείνει λίγο πίσω σε σχετικούς όρους.

Οι σημαντικές τιμές για τη μετοχή, όπως επισημαίνονται από τα Fibonacci επίπεδα, αλλά και τα σημεία με αξιόλογη συναλλακτική δραστηριότητα είναι τα 7,6 ευρώ, τα οποία πρόσφατα διέσπασε ανοδικά και που θα πρέπει να είναι στήριξη και στον επόμενο κύκλο του profit taking.

Η τρέχουσα περιοχή στήριξης είναι η ζώνη των 6,9-7 ευρώ . Ο ταλαντωτής RSI 14 εβδομάδων μόλις μπήκε σε άκρως αγορασμένη περιοχή αλλά στο ημερήσιο δείχνει «εξάντληση» και «πόντους» για πτωτική ελαφρώς συνέχεια.

*Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.