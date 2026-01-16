#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Μείωσε τη short θέση στη Metlen η Covalis Capital

Η θέση περιορίστηκε στο 0,896%

Μείωσε τη short θέση στη Metlen η Covalis Capital

Δημοσιεύθηκε: 16 Ιανουαρίου 2026 - 12:14

Περιορίστηκε η short θέση της Covalis Capital στη μετοχή της ελληνικής εταιρείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση στις αρχές το ποσοστό είναι πλέον 0,896% αντί του προηγούμενου 0,949%

