Barclays: Σταθερό καταφύγιο τα ελληνικά ομόλογα

Παρά το γεγονός ότι τα περιθώρια αποδόσεων (spreads) στην ευρωζώνη έχουν ήδη συμπιεστεί σημαντικά, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις αγορές της περιφέρειας με τις πιο σταθερές και ανθεκτικές προοπτικές, σύμφωνα με τη στρατηγική ανάλυση της Barclays για τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα. Ο βρετανικός οίκος επισημαίνει ότι το καθεστώς «core-periphery» έχει πλέον ουσιαστικά αμβλυνθεί, με χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία να εμφανίζουν ισχυρότερες μακροοικονομικές βάσεις σε σύγκριση με αρκετές χώρες του πυρήνα.

Η Barclays διατηρεί θετική -αν και πιο μετρημένη- στάση για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, επισημαίνοντας ότι τα ελληνικά spreads συνεχίζουν να κινούνται σε τροχιά σύγκλισης, έστω και με σαφώς μικρότερα περιθώρια σε σχέση με το παρελθόν. Όπως σημειώνει ο οίκος, το θεμελιώδες υπόβαθρο των ελληνικών ομολόγων (GGBs) παρουσιάζει ισχυρές ομοιότητες με αυτό της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, καθώς και οι τρεις αγορές επωφελούνται από υπεραπόδοση στην ανάπτυξη, ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και σταθερή αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει ειδικά στο σκέλος της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σύμφωνα με την Barclays, η συνετή δημοσιονομική πολιτική έχει οδηγήσει σε ταχύτερη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ σε σχέση με την Ισπανία και την Πορτογαλία, τάση που -όπως εκτιμά και το ΔΝΤ- αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να ξεκινά από υψηλότερη βάση, με το χρέος να εκτιμάται περίπου στο 147% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, έναντι περίπου 91% στην Πορτογαλία και 100% στην Ισπανία. Αυτή η διαφορά εξηγεί γιατί τα spreads των ελληνικών ομολόγων έναντι του Bund παραμένουν αισθητά ευρύτερα σε σχέση με τα αντίστοιχα της περιφέρειας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Barclays αναγνωρίζει ότι τα περιθώρια για απότομη συμπίεση των ελληνικών spreads είναι πλέον περιορισμένα. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να διακρίνει περιθώριο για περαιτέρω -έστω σταδιακή- σύγκλιση, καθώς η καθοδική πορεία του χρέους και η αναμενόμενη διατήρηση της αναπτυξιακής υπεραπόδοσης το 2026 λειτουργούν υποστηρικτικά για το επενδυτικό αφήγημα της χώρας.

Στο πολιτικό σκέλος, οι εγχώριοι κίνδυνοι χαρακτηρίζονται ελεγχόμενοι. Η κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, ενώ οι επόμενες εκλογές δεν είναι προγραμματισμένες πριν από το 2027, στοιχείο που περιορίζει την πιθανότητα πολιτικής αστάθειας στον άμεσο ορίζοντα. Τέλος, όπως και στην υπόλοιπη περιφέρεια, η Barclays εκτιμά ότι το μεγαλύτερο περιθώριο περαιτέρω σύγκλισης των spreads εντοπίζεται στο μακρύ άκρο της καμπύλης, όπου οι βελτιωμένες θεμελιώδεις προοπτικές μειώνουν σταδιακά την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική έκθεση της Ελλάδας.