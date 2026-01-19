Αποδόσεις ως 45,5% για τα Αμοιβαία της Alpha Trust το 2025

Η ALPHA TRUST, η παλαιότερη (από το 1987) και μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, πέτυχε με συνέπεια τη συνέχιση των θετικών αποδόσεων και το 2025. Οι διαχρονικά θετικές αποδόσεις επιβραβεύτηκαν, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να αγγίζουν το νέο επίπεδο ρεκόρ των 2,3 δις. ευρώ, με τη συντριπτική πλειονότητα των χαρτοφυλακίων να υπερβαίνει τους δείκτες αναφοράς και τους στόχους που είχαν τεθεί.

Οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, εξακολούθησαν να είναι θετικές σε όλες τις κατηγορίες, ενώ στις περισσότερες ξεπέρασαν και τους αντίστοιχους δείκτες αναφοράς τους.

Η ελληνική αγορά κατέγραψε ακόμα μια θετική περίοδο, και το ιστορικό ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund, κατάφερε με απόδοση +45,53% στο έτος, στην κατηγορία μεριδίων R, να επιτύχει σωρευτική απόδοση +129,87% στην τριετία, τονίζει η εταιρεία.

Θετικά πορεύθηκαν και οι υπόλοιπες αγορές. Στο μεν διεθνές ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού-R η απόδοση του έτους ανήλθε σε +11,06% και στην τριετία στο +38,24%.

Το συντηρητικότερο ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund-R έκλεισε το έτος με +8,20% και 26,02% στην τριετία ενώ και τα αμυντικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επένδυαν σε ομολογίες και σταθερό εισόδημα, σε μια απαιτητική χρονιά για τα ομόλογα, υπεραπέδωσαν με το ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού-R να επιτυγχάνει απόδοση +1,26% στο έτος και συνολική απόδοση +17,70% στην τριετία. Για τις δε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, το Α/Κ ALPHA TRUST Euro Money Market Fund έδωσε μια καθαρή απόδοση +1,59% στο έτος και +6,46% στην τριετία.