Τραπεζικές μετοχές: Οι τιμές-στόχοι και οι αποτιμήσεις

Μετά από τέσσερα συνεχόμενα έτη έντονης χρηματιστηριακής υπεραπόδοσης, οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε μια φάση όπου το επενδυτικό αφήγημα παύει να είναι ενιαίο και γίνεται σαφώς πιο επιλεκτικό.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για την περίοδο 2026-2027 δείχνουν ότι η αγορά έχει ήδη «γράψει» μεγάλο μέρος της βελτίωσης, ωστόσο οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον, κυρίως όταν διαβαστούν σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα κεφαλαίων και τις μερισματικές αποδόσεις. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, τα περιθώρια ανόδου δεν προτρέπουν για αγορές στις ελληνικές τράπεζες βάσει των περιθωρίων από τις τιμές στόχους.

Το μήνυμα των αναλυτών είναι σαφές ότι το 2026 δεν θα είναι χρονιά γενικευμένου re-rating για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά χρονιά διαχωρισμού μέσω θεμελιωδών. Η αγορά επιβραβεύει την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και τις διανομές, ενώ γίνεται πιο απαιτητική απέναντι σε τίτλους που έχουν ήδη «τρέξει».

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιλογή μετοχής αποκτά μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Αυτό όμως που είναι αρκετά πιθανό είναι οι αναλυτές των τραπεζών να μετακινήσουν τα μοντέλα αποτίμησης τους κατά ένα στο 2027, να δώσουν λίγο υψηλότερους διατηρήσιμους δείκτες αποδοτικότητας (ROTE) ή και να μειώσουν ελαφρώς το κόστους ιδίων κεφαλαίων (COE) προκειμένου να αυξήσουν τις τιμές στόχους.

Αlpha Bank: Σταθερή κερδοφορία

Η Alpha Bank καλύπτεται από 15 αναλυτές, με το consensus να αποτυπώνει πλέον μια πιο ώριμη εικόνα για τη μετοχή. Η τιμή στόχος είναι στα 4,04 ευρώ, με 2% ανοδικό περιθώριο. Η UBS είναι η πλέον αισιόδοξη βάζοντας τον πήχη στα 4,3 ευρώ.

Οι εκτιμήσεις για το 2026-2027 δείχνουν σαφή αύξηση της κερδοφορίας, με τα κέρδη ανά μετοχή να κινούνται ανοδικά και το ROTE να σταθεροποιείται σε διψήφια επίπεδα. Σε όρους αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται σε μονοψήφιο P/E για το 2026 και σε P/TBV που πλησιάζει αλλά δεν ξεπερνά τη μονάδα, υποδηλώνοντας ότι η αγορά αναγνωρίζει τη βελτίωση, χωρίς όμως να αποδίδει ακόμη premium.

Το συμπέρασμα των αναλυτών είναι ότι η Αlpha Bank παραμένει τίτλος θεμελιωδών, με περιορισμένο upside από πολλαπλασιαστές και μεγαλύτερη έμφαση στη συνέπεια αποτελεσμάτων και στις μελλοντικές διανομές.

Eurobank: Ποιότητα, προβλεψιμότητα και έμφαση στις αποδόσεις

Η Eurobank παρακολουθείται από 17 αναλυτές, με τις εκτιμήσεις να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ομοφωνίας. Η τιμή στόχος είναι στα 4,09 ευρώ, με 1% ανοδικό περιθώριο, ωστόσο η Autonomous θέτει τον δικό της στόχο στα 5,32 ευρώ.

Η τράπεζα εμφανίζει ισχυρή και προβλέψιμη κερδοφορία για το 2026-2027, με σταθερά υψηλό ROTE και από τις πιο ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις στον κλάδο. Παρά το γεγονός ότι το P/TBV κινείται υψηλότερα σε σχέση με άλλες συστημικές, οι αναλυτές θεωρούν ότι το premium αυτό δικαιολογείται από τη δομή εσόδων, τη γεωγραφική διαφοροποίηση και τη συνέπεια στη δημιουργία κεφαλαίου. Το επενδυτικό story εδώ δεν είναι το re-rating, αλλά η ποιότητα και η ορατότητα.

Εθνική Τράπεζα: Ισχυρά θεμελιώδη

Η Εθνική Τράπεζα συγκεντρώνει τις εκτιμήσεις 17 αναλυτών, τον υψηλότερο αριθμό στον κλάδο. Η τιμή στόχος είναι στα 14,81 ευρώ, με 3% πτωτικό περιθώριο. Ωστόσο η Autonomous βάζει τον πήχη στα 18,62 ευρώ.

Οι προβλέψεις για το 2026-2027 δείχνουν κορυφαία κερδοφορία και από τα υψηλότερα επίπεδα ROTE, γεγονός που εξηγεί και γιατί η μετοχή διαπραγματεύεται με σαφώς υψηλότερους πολλαπλασιαστές. Σε όρους P/E και P/TBV, η αποτίμηση έχει ήδη ενσωματώσει μεγάλο μέρος των θετικών εξελίξεων, περιορίζοντας τα περιθώρια ανόδου. Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ισχυρή κεφαλαιακή θέση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικής πολιτικής διανομών, στοιχείο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης.

Τράπεζα Πειραιώς: Ο συνδυασμός αποτίμησης και ανόδου κερδοφορίας

Η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτεται από 17 αναλυτές και ξεχωρίζει στο σκέλος της σχετικής αποτίμησης. Η τιμή στόχος είναι στα 8,66 ευρώ, με 5% ανοδικό περιθώριο. Η υψηλότερη τιμή δίνεται από την Autonomous στα 9,86 ευρώ.

Οι εκτιμήσεις για το 2026-2027 προβλέπουν ισχυρή αύξηση κερδών και ουσιαστική βελτίωση του ROTE, την ώρα που η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με χαμηλότερους δείκτες P/E και P/TBV σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές. Αυτός ο συνδυασμός εξηγεί γιατί, σύμφωνα με τη συναίνεση, η Πειραιώς διατηρεί τα υψηλότερα περιθώρια ανόδου, με την αγορά να μην έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη μεσοπρόθεσμη δυναμική της.

Optima Bank: Ανάπτυξη με premium και περιορισμένη κάλυψη

Η Optima Bank καλύπτεται από τρείς αναλυτές, γεγονός που από μόνο του εξηγεί και τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις εκτιμήσεις. Η τιμή στόχος είναι στα 8,13 ευρώ, με 3% πτωτικό περιθώριο. Η πιο αισιόδοξη (Wood) υπολογίζει ότι μπορεί να φτάσει στα 8,92 ευρώ.

Οι προβλέψεις για το 2026-2027 δείχνουν ισχυρή ανάπτυξη και υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας κεφαλαίων για την Optima Bank, πάνω από το μέσο όρο των άλλων συστημικών τραπεζών. Ωστόσο, οι αποτιμήσεις κινούνται σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα P/TBV αν και αποτιμήσεις σε όρους Ρ/Ε είναι στο εύρος των άλλων τραπεζών, με αποτέλεσμα τα περιθώρια ανόδου να εμφανίζονται περιορισμένα, παρά την ποιοτική εικόνα των μεγεθών, βάσει των μέσων εκτιμήσεων των αναλυτών από τη βάση της Factset.