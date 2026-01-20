#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΧΑ: Εξάμηνη παράταση για Βιοτέρ, οριστική διαγραφή για Επίλεκτο

Παράταση δόθηκε στη ΒΙΟΤΕΡ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για άρση αναστολής της μετοχής.

Δημοσιεύθηκε: 20 Ιανουαρίου 2026 - 15:53

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου, “η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών εξέτασε τα αιτήματα των “ΒΙΟΤΕΡ” και “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ” για επανέλεγχο της από 19/12/2025 απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών για τη διαγραφή των μετοχών τους στις 22/1/2026 και αποφάσισε:

Τη χορήγηση εξάμηνης παράτασης στη “ΒΙΟΤΕΡ”, έως και την 2/6/2026, λαμβάνοντας υπόψιν νεότερα στοιχεία που προσκόμισε η Εταιρεία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την άρση της αναστολής των μετοχών της και την οριστική διαγραφή και αφαίρεση των μετοχών της “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ” από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου”.

 

