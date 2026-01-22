Διπλή προειδοποίηση από HSBC για τις ελληνικές μετοχές

Μετά από μια εκρηκτική χρηματιστηριακή χρονιά, η HSBC αλλάζει τόνο για την Ελλάδα. Στην ετήσια έκθεσή της για τις αναδυόμενες αγορές, ο οίκος επισημαίνει ότι οι ελληνικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο 75% το 2025, μία από τις ισχυρότερες διεθνώς, ωστόσο πλέον υιοθετεί πιο προσεκτική προσέγγιση, υποβαθμίζοντας τη σύσταση της αγοράς σε underweight από neutral.

Κατά την HSBC, μεγάλο μέρος των θετικών καταλυτών έχει ήδη αποτιμηθεί στις τιμές. Παράλληλα, ο οίκος προειδοποιεί ότι ακόμη και η πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τον MSCI θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αρνητικός καταλύτης, στοιχείο που διαφοροποιεί τη στάση της από το ευρύτερα θετικό consensus για την Ελλάδα.

Σε επίπεδο στρατηγικής, η HSBC συνεχίζει να βλέπει τις αναδυόμενες αγορές θετικά συνολικά, με προτίμηση στις μετοχές ως asset class. Ωστόσο, η Ελλάδα τοποθετείται πλέον στο σκέλος των αγορών όπου η υπεραπόδοση έχει ήδη προηγηθεί των θεμελιωδών, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω rerating, σε αντίθεση με άλλες EM αγορές που βρίσκονται νωρίτερα στον κύκλο.

Ανθεκτική ανάπτυξη στα μάκρο αλλά όχι χωρίς τριβές

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η HSBC αναγνωρίζει ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί θετική δυναμική. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση στο γ’ τρίμηνο, με την εγχώρια ζήτηση να παραμένει ο βασικός μοχλός. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,7%, ενώ οι επενδύσεις ενισχύθηκαν κατά 3,5%, συνεχίζοντας μια εντυπωσιακή πορεία, πλέον βρίσκονται 87% υψηλότερα από τα προ πανδημίας επίπεδα.

Ωστόσο, η HSBC καταγράφει και τις πρώτες ενδείξεις κόπωσης στην ψυχολογία των νοικοκυριών. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε έντονα τον Νοέμβριο, παρά το γεγονός ότι η ανεργία διαμορφώθηκε στο 8,6%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Η εξήγηση που δίνεται είναι ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός (2,9%), με αιχμή τις υπηρεσίες, που περιορίζει τα πραγματικά εισοδήματα.

Η HSBC σημειώνει ότι ο τουρισμός συνεχίζει να στηρίζει την οικονομία, με τις αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξημένες κατά 4% και τα έσοδα κατά 8,3% σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, όμως, δίνει έμφαση στη διαρθρωτική ενίσχυση της μεταποίησης, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των μεταποιητικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10% την περίοδο 2019-2024, ενώ η απασχόληση στον κλάδο ενισχύθηκε κατά 18%, με τη μεταποίηση να αντιστοιχεί πλέον σε σχεδόν 14% του ΑΕΠ.

Στο μέτωπο του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει λάβει 23,4 δισ. ευρώ, περίπου 65% της συνολικής εθνικής κατανομής των 36 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η HSBC τονίζει ότι η πραγματική υλοποίηση υστερεί, καθώς μόνο 5,1 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων και 4,7 δισ. ευρώ δανείων έχουν φτάσει σε φορείς υλοποίησης. Ο οίκος εκτιμά ότι η επιτάχυνση των έργων -ακόμη και μετά το 2026- αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Παρά τα επεκτατικά μέτρα ύψους 1,1 δισ. ευρώ το 2025, η HSBC υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει ιδιαίτερα ισχυρή δημοσιονομική εικόνα, με το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα να φτάνει τα 12,4 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμά πρωτογενές πλεόνασμα 4,4% του ΑΕΠ για το 2025.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο οίκος προειδοποιεί ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών λειτουργεί ως «φυσικός περιορισμός» για την ανάπτυξη, λόγω της εξάρτησης από ενεργειακές εισαγωγές και του επενδυτικού κενού.

Στο πλαίσιο αυτό, η HSBC αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με αναφορές στις νέες υποδομές LNG στην Αλεξανδρούπολη και στη συμφωνία με την Ουκρανία για τροφοδοσία μέσω Ελλάδας. Παράλληλα, σημειώνει την έναρξη υπεράκτιων ερευνών κοντά στην Κέρκυρα, οι οποίες, εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποθέματα, θα μπορούσαν να καλύψουν τις εγχώριες ανάγκες για χρόνια.

Για την HSBC, η Ελλάδα παραμένει μακροοικονομικά αξιόπιστη και ενταγμένη στο θετικό αφήγημα των αναδυόμενων αγορών. Όμως, μετά το ισχυρό rerating των μετοχών το 2025, το story περνά σε φάση επιλεκτικότητας και αυξημένων απαιτήσεων, όπου η υλοποίηση των επενδύσεων, η εξέλιξη του εξωτερικού ισοζυγίου και η διαχείριση των προσδοκιών θα καθορίσουν αν η χώρα μπορεί να συνεχίσει να ξεχωρίζει, όχι μόνο σε μακροοικονομικούς δείκτες αλλά και στο χρηματιστήριο.