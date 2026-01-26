Ποια τραπεζική μετοχή προτιμούν τώρα 4 μεγάλες χρηματιστηριακές

Η Beta Securities εντάσσει την Πειραιώς στα βασικά top picks του χρηματοοικονομικού κλάδου, διατηρώντας σύσταση buy και τιμή-στόχο τα 8,59 ευρώ. Στο ευρύτερο πλαίσιο, η Beta επισημαίνει ότι ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί τον βασικό μοχλό του νέου κύκλου ιστορικά υψηλών εταιρικών κερδών, σε ένα περιβάλλον μακροοικονομικής σταθεροποίησης και ενισχυμένης ρευστότητας στην αγορά.

Η Eurobank Equities τοποθετεί την Πειραιώς ως την κορυφαία επιλογή στον τραπεζικό κλάδο, στο πλαίσιο στρατηγικής υπερ-στάθμισης στις τράπεζες, ειδικά στο πρώτο εξάμηνο. Σύμφωνα με την ανάλυση, η μετοχή συνδυάζει σταθερή απόδοση, ενίσχυση κεφαλαίου και χαμηλή αποτίμηση, σε μια αγορά που μεταβαίνει από το γενικό beta σε πιο επιλεκτικό stock picking, όπου η ποιότητα κερδών και η σχετική αποτίμηση αποκτούν καθοριστικό ρόλο. Η τιμή-στόχος βρίσκεται στα 9,62 ευρώ.

Αντίστοιχα, η Pantelakis Securities διατηρεί υπέρβαρη στάθμιση στον τραπεζικό κλάδο και επιλέγει την Πειραιώς – μαζί με την Alpha – ως κορυφαία επιλογή. Για την Πειραιώς επισημαίνεται η ελκυστικότερη αποτίμηση σε προσαρμοσμένη βάση RoTE, η ύπαρξη σημαντικών πλεοναζόντων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs) και η σαφής βελτίωση του προφίλ κινδύνου, μέσω χαμηλότερου κόστους ιδίων κεφαλαίων και απαιτούμενου επιπέδου κεφαλαίων. Η τιμή-στόχος βρίσκεται στα 9,75 ευρώ.

Η Euroxx, τέλος, εκτιμά ότι οι τραπεζικές μετοχές θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν το 2026 και κατατάσσει την Πειραιώς στις κορυφαίες τραπεζικές επιλογές. Υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες τελούν υπό διαπραγμάτευση με P/E περίπου 9 για το 2026, με discount 15–20% έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να κλείσει εντός της χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των χορηγήσεων και την ισχυρότερη μακροοικονομική εικόνα.