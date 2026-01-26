#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποια τραπεζική μετοχή προτιμούν τώρα 4 μεγάλες χρηματιστηριακές

Υψηλές οι προσδοκίες και για τη φετινή χρονιά από τον τραπεζικό κλάδο. Οι εκτίμηση για τα βασικά μεγέθη και η κορυφαία επιλογή των Beta Securities, Eurobank Equities, Pantelakis Securities και Euroxx.

Ποια τραπεζική μετοχή προτιμούν τώρα 4 μεγάλες χρηματιστηριακές

Δημοσιεύθηκε: 26 Ιανουαρίου 2026 - 07:27

Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί την κοινή συνισταμένη στις εκθέσεις για τα top picks της φετινής χρονιάς τεσσάρων μεγάλων χρηματιστηριακών εταιρειών – Beta Securities, Eurobank Equities, Pantelakis Securities και Euroxx.

Η Beta Securities εντάσσει την Πειραιώς στα βασικά top picks του χρηματοοικονομικού κλάδου, διατηρώντας σύσταση buy και τιμή-στόχο τα 8,59 ευρώ. Στο ευρύτερο πλαίσιο, η Beta επισημαίνει ότι ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί τον βασικό μοχλό του νέου κύκλου ιστορικά υψηλών εταιρικών κερδών, σε ένα περιβάλλον μακροοικονομικής σταθεροποίησης και ενισχυμένης ρευστότητας στην αγορά.

Η Eurobank Equities τοποθετεί την Πειραιώς ως την κορυφαία επιλογή στον τραπεζικό κλάδο, στο πλαίσιο στρατηγικής υπερ-στάθμισης στις τράπεζες, ειδικά στο πρώτο εξάμηνο. Σύμφωνα με την ανάλυση, η μετοχή συνδυάζει σταθερή απόδοση, ενίσχυση κεφαλαίου και χαμηλή αποτίμηση, σε μια αγορά που μεταβαίνει από το γενικό beta σε πιο επιλεκτικό stock picking, όπου η ποιότητα κερδών και η σχετική αποτίμηση αποκτούν καθοριστικό ρόλο. Η τιμή-στόχος βρίσκεται στα 9,62 ευρώ.

Αντίστοιχα, η Pantelakis Securities διατηρεί υπέρβαρη στάθμιση στον τραπεζικό κλάδο και επιλέγει την Πειραιώς – μαζί με την Alpha – ως κορυφαία επιλογή. Για την Πειραιώς επισημαίνεται η ελκυστικότερη αποτίμηση σε προσαρμοσμένη βάση RoTE, η ύπαρξη σημαντικών πλεοναζόντων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs) και η σαφής βελτίωση του προφίλ κινδύνου, μέσω χαμηλότερου κόστους ιδίων κεφαλαίων και απαιτούμενου επιπέδου κεφαλαίων. Η τιμή-στόχος βρίσκεται στα 9,75 ευρώ.

Η Euroxx, τέλος, εκτιμά ότι οι τραπεζικές μετοχές θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν το 2026 και κατατάσσει την Πειραιώς στις κορυφαίες τραπεζικές επιλογές. Υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες τελούν υπό διαπραγμάτευση με P/E περίπου 9 για το 2026, με discount 15–20% έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να κλείσει εντός της χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των χορηγήσεων και την ισχυρότερη μακροοικονομική εικόνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κέρδη 5,5 εκατ. ευρώ το 2025 για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Καλπάζουν τα καταναλωτικά δάνεια, ψηφιακά επτά στα 10

Τα 5+1 top picks της Pantelakis για... αχαρτογράφητα νερά

Γεωπολιτικό «καμπανάκι» της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο