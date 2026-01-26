Optima Bank: Τα πέντε top picks και οι υποψήφιοι για υπεραπόδοση

Θετικό παραμένει το outlook για το ελληνικό χρηματιστήριο ενόψει του 2026, σύμφωνα με τη στρατηγική της Optima Bank, με το μακροοικονομικό περιβάλλον, τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη δυναμική των εταιρικών κερδών να συνθέτουν ένα σκηνικό περαιτέρω ανόδου, παρά τις υπαρκτές διεθνείς και εγχώριες προκλήσεις.

Η Optima Bank εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται στο 2,4% το 2026, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που εκτιμάται στο 1,4%. Παράλληλα, η συνέχιση της πειθαρχημένης δημοσιονομικής πολιτικής αναμένεται να οδηγήσει σε πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% και σε περαιτέρω αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κάτω από το 140%, ενισχύοντας την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και πλεονάζουσα ρευστότητα που προσεγγίζει τα €80 δισ. Τα διαθέσιμα αυτά κεφάλαια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω πιστωτική επέκταση άνω των €10 δισ. το 2026.

Σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση των επιτοκίων και την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, η κερδοφορία των τραπεζών αναμένεται να ενισχυθεί, ανοίγοντας τον δρόμο και για υψηλότερες διανομές μερισμάτων. Παρά το ισχυρό ράλι των προηγούμενων ετών, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να κρίνονται ελκυστικές, αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Στο μέτωπο των εισηγμένων επιχειρήσεων, η Optima Bank προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 10% το 2026, ενώ η μερισματική απόδοση του ΧΑ εκτιμάται στο 4,5% (FactSet), επίπεδο υψηλότερο από αυτό των ευρωπαϊκών ομοειδών αγορών. Την ίδια στιγμή, ο μέσος δείκτης P/E διαμορφώνεται στις 10,4 φορές, με discount περίπου 30% σε σχέση με τις αγορές της Νότιας Ευρώπης, παρά την ανώτερη αναμενόμενη κερδοφορία.

Έναν επιπλέον καταλύτη αποτελεί η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ανεπτυγμένη αγορά από τον STOXX, η οποία αναμένεται τον Σεπτέμβριο, καθώς και οι πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις από τους οίκους MSCI και FTSE Russell.

Παρά το θετικό αφήγημα, η Optima Bank εντοπίζει και σημαντικές προκλήσεις για το 2026, όπως η έγκαιρη και αποτελεσματική απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων, το ενδεχόμενο έντονης διόρθωσης στις διεθνείς αγορές, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι ανησυχίες γύρω από το υψηλό δημόσιο χρέος μεγάλων οικονομιών και η αυξανόμενη εστίαση της αγοράς προς το τέλος του έτους στις επικείμενες ελληνικές εθνικές εκλογές του πρώτου εξαμήνου του 2027. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εκτίμηση παραμένει αισιόδοξη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κορυφαίες επιλογές της Optima Bank για το 2026 είναι οι Piraeus Bank (νέα τιμή-στόχος τα 9,64 ευρώ), Eurobank (με νέο στόχο τα 4,6 ευρώ), METLEN (με αυξημένη τιμή-στόχο στα 64 ευρώ), ΔΕΗ (στόχος τα 24,6 ευρώ) και Motor Oil (με νέο στόχο τα 40,7 ευρώ).

Παράλληλα, στη watchlist της τράπεζας περιλαμβάνονται μετοχές με ισχυρή μερισματική απόδοση, αμυντικά χαρακτηριστικά ή πρόσφατη υποαπόδοση, όπως η Εθνική Τράπεζα (νέος στόχος τα 15,83 ευρώ), η Alpha Βank (νέος στόχος τα 4,28 ευρώ), η HELLENiQ ENERGY (ο στόχος στα 9,8 ευρώ), η Jumbo -όπου η υποαπόδοση στη Ρουμανία θεωρείται υπερτιμωρημένη-, η AVAX (νέος στόχος τα 3,81 ευρώ), καθώς και η QUALCO Group (με νέα τιμή-στόχο στα 7,12 ευρώ), για την οποία αναμένεται επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής το 2026.

Τέλος, η χρηματιστηριακή εισάγει στη watchlist της και άλλες μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης όπως η Lavipharm και ο ΑΔΜΗΕ.