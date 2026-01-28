Jefferies: Ανεβάζει τον πήχη για τη Eurobank στα €4,9

Η Jefferies και ο Αλέξανδρος Δημητρίου επανέρχονται στη Eurobank με νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο στα 4,90 ευρώ, από 4,25 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση αγορά, εκτιμώντας ότι η μετοχή εξακολουθεί να αποτιμάται με έκπτωση σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά την ισχυρή και πιο ποιοτική κερδοφορία της.

Κεντρικός άξονας της ανάλυσης είναι ότι η Eurobank έχει πλέον εξελιχθεί σε περιφερειακό τραπεζικό όμιλο, και όχι σε μια τράπεζα με αποκλειστική εξάρτηση από την ελληνική οικονομία. Περίπου το μισό των κερδών προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, κυρίως από την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αγορές που εμφανίζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και μεγαλύτερη δυναμική στη χορήγηση δανείων.

Η Jefferies τονίζει ότι η παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύει ουσιαστικά το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του ομίλου, καθώς οι δραστηριότητες σε Βουλγαρία και Κύπρο εμφανίζουν υψηλότερα περιθώρια σε σχέση με την ελληνική αγορά. Παράλληλα, η ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ δημιουργεί πρόσθετο όφελος μέσω της απελευθέρωσης ρευστότητας, η οποία μπορεί να κατευθυνθεί σε νέες χορηγήσεις με ελκυστικά επιτόκια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διαφοροποίηση των εσόδων, καθώς η Eurobank διαθέτει ισχυρή παρουσία τόσο στις ασφαλιστικές εργασίες, όσο και στη διαχείριση κεφαλαίων, στοιχεία που ενισχύουν τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων και μειώνουν την εξάρτηση από τα καθαρά έσοδα τόκων.

Σε όρους αποτίμησης, η Jefferies επισημαίνει ότι η Eurobank διαπραγματεύεται με έκπτωση περίπου 15% σε δείκτες κερδοφορίας έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων άνω του μέσου όρου και ισχυρή αύξηση κερδών και ενσώματης καθαρής θέσης την περίοδο 2025-2027.

Η αναβάθμιση της τιμής στόχου συνδέεται και με πιο γενναιόδωρες προβλέψεις για διανομές προς τους μετόχους, με τον οίκο να ανεβάζει το ποσοστό διανομής στο 60% τα επόμενα έτη, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της Eurobank.