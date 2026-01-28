#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jefferies: Ανεβάζει τον πήχη για τη Eurobank στα €4,9

Διατηρεί σύσταση «αγορά» ο οίκος για την ελληνική μετοχή. Επισημαίνει ότι η Eurobank έχει πλέον ισχυρή παρουσία εκτός Ελλάδας. Οι εκτιμήσεις για οικονομικά μεγέθη και χρηματικές διανομές.

Jefferies: Ανεβάζει τον πήχη για τη Eurobank στα €4,9

Δημοσιεύθηκε: 28 Ιανουαρίου 2026 - 11:42

Η Jefferies και ο Αλέξανδρος Δημητρίου επανέρχονται στη Eurobank με νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο στα 4,90 ευρώ, από 4,25 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση αγορά, εκτιμώντας ότι η μετοχή εξακολουθεί να αποτιμάται με έκπτωση σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά την ισχυρή και πιο ποιοτική κερδοφορία της.

Κεντρικός άξονας της ανάλυσης είναι ότι η Eurobank έχει πλέον εξελιχθεί σε περιφερειακό τραπεζικό όμιλο, και όχι σε μια τράπεζα με αποκλειστική εξάρτηση από την ελληνική οικονομία. Περίπου το μισό των κερδών προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, κυρίως από την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αγορές που εμφανίζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και μεγαλύτερη δυναμική στη χορήγηση δανείων.

Η Jefferies τονίζει ότι η παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύει ουσιαστικά το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του ομίλου, καθώς οι δραστηριότητες σε Βουλγαρία και Κύπρο εμφανίζουν υψηλότερα περιθώρια σε σχέση με την ελληνική αγορά. Παράλληλα, η ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ δημιουργεί πρόσθετο όφελος μέσω της απελευθέρωσης ρευστότητας, η οποία μπορεί να κατευθυνθεί σε νέες χορηγήσεις με ελκυστικά επιτόκια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διαφοροποίηση των εσόδων, καθώς η Eurobank διαθέτει ισχυρή παρουσία τόσο στις ασφαλιστικές εργασίες, όσο και στη διαχείριση κεφαλαίων, στοιχεία που ενισχύουν τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων και μειώνουν την εξάρτηση από τα καθαρά έσοδα τόκων.

Σε όρους αποτίμησης, η Jefferies επισημαίνει ότι η Eurobank διαπραγματεύεται με έκπτωση περίπου 15% σε δείκτες κερδοφορίας έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων άνω του μέσου όρου και ισχυρή αύξηση κερδών και ενσώματης καθαρής θέσης την περίοδο 2025-2027.

Η αναβάθμιση της τιμής στόχου συνδέεται και με πιο γενναιόδωρες προβλέψεις για διανομές προς τους μετόχους, με τον οίκο να ανεβάζει το ποσοστό διανομής στο 60% τα επόμενα έτη, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της Eurobank.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βράβευσε τους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου της Αττικής η Eurobank

Eurobank: Ανεβάζει πάνω από 5% τη συμμετοχή του το Capital

Τα top picks της NBG Securities σε υψηλή και μεσαία κεφαλαιοποίηση

Χρηματιστήριο: Ολα τα top picks από τους Ελληνες αναλυτές

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο