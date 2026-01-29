Goldman Sachs: Ποιες εισηγμένες θα δουν χρήμα από την αναβάθμιση

Το κρίσιμο στοιχείο της μετάβασης της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά δεν είναι η ετικέτα, αλλά το πώς ανακατανέμεται το παθητικό χρήμα μετοχή προς μετοχή. Η Goldman Sachs εξηγεί τις ροές στις μετοχές, ποιοι τίτλοι κρατούν μέγεθος και ρευστότητα, ποιοι υποβιβάζονται και ποιοι μένουν εκτός του βασικού χάρτη των δεικτών.

Στον πυρήνα των εισροών βρίσκονται οι μετοχές που παραμένουν στην κατηγορία Standard μετά την αναβάθμιση, τόσο στους δείκτες MSCI όσο και στους FTSE. Εδώ συγκεντρώνεται σχεδόν όλο το θετικό ισοζύγιο ροών.

Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει τις υψηλότερες καθαρές εισροές, περίπου 120 εκατ. δολάρια, που αντιστοιχούν σε πάνω από τρεις ημέρες μέσου εξαμηνιαίου τζίρου. Ακολουθεί η Eurobank με περίπου 95 εκατ. δολάρια, η Τράπεζα Πειραιώς με 85 εκατ. δολάρια και η Alpha Bank με 80 εκατ. δολάρια. Το κοινό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων είναι ότι δεν αλλάζουν κατηγορία μεγέθους, άρα απορροφούν καθαρές εισροές από δείκτες ανεπτυγμένων αγορών χωρίς αντίστοιχη πίεση από την έξοδο των αναδυόμενων.

Στην ίδια ομάδα ανήκει και ο ΟΠΑΠ, με καθαρές εισροές περίπου 28 εκατ. δολάρια, οι οποίες, με βάση τον πίνακα, αντιστοιχούν σε περίπου δύο ημέρες συναλλαγών. Πρόκειται για τον μοναδικό μη τραπεζικό τίτλο Standard που εμφανίζεται καθαρά κερδισμένος.

Η πιο δύσκολη κατηγορία του πίνακα αφορά τις μετοχές που σήμερα είναι Standard αλλά, μετά την αναβάθμιση, υποβιβάζονται σε Small. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εκροές από τους δείκτες Standard υπερκαλύπτουν τις εισροές από τους δείκτες Small.

Η ΔΕΗ εμφανίζει τη μεγαλύτερη καθαρή εκροή, περίπου 152 εκατ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 16 ημέρες μέσου τζίρου. Ακολουθεί η Jumbo με καθαρή εκροή 121 εκατ. δολαρίων και ο ΟΤΕ με περίπου 109 εκατ. δολάρια. Και στις τρεις περιπτώσεις, η Goldman Sachs δείχνει ότι η πίεση δεν έχει θεμελιώδη χαρακτήρα, αλλά είναι μηχανική, αποτέλεσμα της αλλαγής κατηγορίας μεγέθους.

Σε μια ενδιάμεση ζώνη βρίσκονται εταιρείες που παραμένουν Small αλλά μεταφέρονται σε πιο “βαρύ” σύμπαν δεικτών. Εδώ οι καθαρές ροές είναι θετικές, αλλά περιορισμένες. Η Metlen Energy & Metals εμφανίζει καθαρές εισροές περίπου 27 εκατ. δολάρια, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περίπου 17 εκατ. δολάρια, ενώ Titan, Motor Oil και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κινούνται σε μονοψήφια έως χαμηλά διψήφια εκατομμύρια. Οι ροές αυτές δεν είναι αρκετές για να αλλάξουν δραστικά τη συμπεριφορά των μετοχών, αλλά λειτουργούν υποστηρικτικά σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας.

Η πιο επιβαρυμένη εικόνα εντοπίζεται σε τίτλους Small που δεν μεταφέρονται στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών ή εμφανίζουν περιορισμένη επιλεξιμότητα. Εδώ ξεχωρίζει η Optima Bank, με καθαρές εκροές περίπου 62 εκατ. δολάρια, που αντιστοιχούν σε πάνω από 20 ημέρες συναλλαγών.

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζουν ο ΟΛΠ, η ΕΥΔΑΠ, η Autohellas, η Σαράντης και ο ΑΔΜΗΕ, με εκροές μικρότερες σε απόλυτο μέγεθος, αλλά εξαιρετικά «βαριές» σε όρους ρευστότητας, καθώς ξεπερνούν τις 20–25 ημέρες μέσου τζίρου.

Αθροιστικά, η Ελλάδα οδηγείται σε καθαρές παθητικές εκροές περίπου 300 εκατ. δολαρίων, παρά το γεγονός ότι οι ακαθάριστες ροές και προς τις δύο κατευθύνσεις ξεπερνούν κατά πολύ τα 10 δισ. δολάρια. Το συμπέρασμα της Goldman Sachs είναι σαφές: η αναβάθμιση είναι γεγονός έντονης εσωτερικής ανακατανομής, όχι συνολικής εισροής κεφαλαίων.