Ελκυστικά χαρακτηρίζει τα εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται στο ΧΑ και τις διεθνείς αγορές η τράπεζα. Αναμένεται ενίσχυση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά.

Alpha Bank: Ο «χάρτης» των ελληνικών εταιρικών ομολόγων, αποδόσεις και προοπτικές

Δημοσιεύθηκε: 30 Ιανουαρίου 2026 - 14:53

Τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα παραμένουν ελκυστικά, επισημαίνει η Alpha Bank σε σχετική έκθεσή της. 

Η τράπεζα επισημαίνει ότι η ελκυστικότητα των ελληνικών τίτλων βασίζεται στα υψηλά έσοδα, τα βελτιωμένα θεμελιώδη στοιχεία των επιχειρήσεων και την ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές. 

Για το 2026 αναμένεται ενίσχυση της ρευστότητας των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, και η παρουσία του ελληνικού χρέους σε όλη την καμπύλη επιτοκίων. 

 

Η ελληνική οικονομία

Οπως επισημαίνει η τράπεζα, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα τα τελευταία έτη, κυρίως λόγω ικανοποιητικών δημοσιονομικών, αυξημένου τουρισμού και ενίσχυσης της κατανάλωσης. Στα γεωπολιτικά, θετική είναι η αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακός κόμβος, με το τελευταίο ωστόσο πιθανόν να αποτελεί σημείο αυξημένης γεωπολιτικής έκθεσης.

Το ΑΕΠ παρουσιάζει διαρκή ενίσχυση σε όλες τις κατηγορίες του. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να υπεραποδώσει του μέσου όρου της Ευρωζώνης κυρίως λόγω: (i) βελτιωμένων συνθηκών στην απασχόληση και αυξημένων πραγματικών εισοδημάτων, (ii) ανθεκτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας κυρίως στον τομέα τουρισμού, κατασκευών και βιομηχανίας, με ισχυρό δείκτη κεφαλαιακών δαπανών και αυξημένη ζήτηση πίστωσης, (iii) αυξημένη ρευστότητα στις αγορές κεφαλαίων.

Στις προκλήσεις συγκαταλέγονται η υψηλή εξάρτηση από την ενέργεια, το δημογραφικό, η χαμηλή διείσδυση σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Τα παραπάνω συντελούν σε χαμηλότερα επίπεδα δυνητικού μακροπρόθεσμου ρυθμού ανάπτυξης εν συγκρίσει με τα τρέχοντα.

Η Ελλάδα, σημειώνει η τράπεζα, συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών με τις καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις κυρίως λόγω ισχυρής συλλογής εσόδων από φόρους και ελεγχόμενων εξόδων. Οι δαπάνες έχουν εξορθολογιστεί αρκετά, η μέση διάρκεια λήξης του ελληνικού χρέους είναι υψηλή και οι ανάγκες αναχρηματοδότησης χαμηλές.

Η ανάπτυξη παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε ονομαστικούς όρους, και σε συνδυασμό με τη διατήρηση πρωτογενούς πλεονάσματος και το χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης χρέους, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ.

 

