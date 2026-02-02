#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Τζιρακιάν: Πέρασε πακέτο για το 6,5%, ποιος αγόρασε

Ισχυρή ανοδική κίνηση για τον τίτλο, που καταγράφει αυτή την ώρα άλμα σχεδόν 15% στο ταμπλό.

Δημοσιεύθηκε: 2 Φεβρουαρίου 2026 - 12:49

Δυο πακέτα της τάξεως των 200.000 μετοχών ή του 6,5% περίπου της εταιρείας άλλαξε χέρια στα Σωληνουργεία Τζιρακιάν (τιμή διάθεσης στο 1,4 ευρώ), με την τιμή του τίτλου να καταγράφει σημαντική άνοδο στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητής του πακέτου είναι μέλος της οικογένειας Τζιρακιάν (βασικός μέτοχος) και αγοραστής, δυο εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα επιχειρήσουν να συνδράμουν στην αύξηση των εργασιών της εισηγμένης στο μέλλον.

Ο τίτλος καταγράφει αυτή την ώρα σημαντική άνοδο σχεδόν 15% στο 1,63 ευρώ.

