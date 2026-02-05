#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Επιμένει η Citi για Jumbo: Ουδέτερη σύσταση, τιμή-στόχος τα €27

Δημοσιεύθηκε: 5 Φεβρουαρίου 2026 - 11:30

Η Citi για τη Jumbo παραμένει ουδέτερη σύσταση, επαναλαμβάνοντας τιμή στόχο τα 27 ευρώ και εκτιμώντας περιορισμένο περιθώριο ανόδου μετά τη νέα καθοδήγηση της διοίκησης.

Η τράπεζα θεωρεί ότι το guidance επιβεβαιώνει τις δικές της προβλέψεις, αλλά αποκλίνει αρνητικά από τις προσδοκίες της αγοράς, στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα της μετοχής.

Οι πωλήσεις Ιανουαρίου ενισχύθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση από 4% τον Δεκέμβριο, με αύξηση σε όλες τις αγορές εκτός Ρουμανίας όπου καταγράφηκε πτώση 4%. Η εταιρεία πλέον αναμένει αύξηση πωλήσεων περίπου 5% για το 2026 και καθαρά κέρδη 310-320 εκατ. ευρώ, περίπου 7%-10% χαμηλότερα από το consensus.

«Η πρόβλεψη συνεπάγεται μείωση καθαρών κερδών 2%-5% σε ετήσια βάση και καθαρό περιθώριο περίπου 24%-25% έναντι 27% το 2024, υποδηλώνοντας ότι οι επενδύσεις σε τιμές απορροφούν τα οφέλη από ισχυρότερο ευρώ και συναλλαγματικές συνθήκες», σημειώνει η Citi.

Η εταιρεία στοχεύει σε μερισματική απόδοση περίπου 5% (περίπου 1,3 ευρώ ανά μετοχή), χαμηλότερη από την εκτίμηση της αγοράς κοντά στο 7%. Η Citi θεωρεί ότι η στρατηγική τιμών είναι απαραίτητη για διατήρηση ανταγωνιστικότητας σε ένα περιβάλλον ενίσχυσης ηλεκτρονικού εμπορίου και νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Η αποτίμηση βασίζεται σε συνδυασμό πολλαπλασιαστή περίπου 11 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη 2026 και μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών με προεξοφλητικό επιτόκιο 10% και ρυθμό ανάπτυξης 2%. Ως θετικούς παράγοντες η Citi αναφέρει ισχυρότερη κατανάλωση, καλύτερους όρους προμηθειών και πιθανή επαναγορά ιδίων μετοχών. Αντίθετα, βασικοί κίνδυνοι θεωρούνται η ασθενέστερη ζήτηση στις βασικές αγορές, η ταχύτερη επέκταση ανταγωνιστών και πιθανές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

