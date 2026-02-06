ΧΑ: Οι πιο «δημοφιλείς» μετοχές σε ελληνικά και ξένα «σπίτια»

Το Χρηματιστήριο της Αθήνας ξεκίνησε με το «δεξί» τη νέα χρονιά, έπειτα από τις εξαιρετικές συνολικές επιδόσεις του 2025.

Τα πονταρίσματα είναι ξεκάθαρα θετικά, με ερώτημα το τι μπορεί να συμβεί λόγω πολιτικής αβεβαιότητας στο β’ εξάμηνο (στην περίπτωση πρόωρων εκλογών κατά το φθινόπωρο), αλλά και το ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα για τα μη τραπεζικά blue chips από την αναβάθμιση της αγοράς από τον οίκο MSCI.

Η εικόνα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην τρέχουσα φάση υποστηρίζεται τόσο από τη μακροοικονομική κατάσταση της χώρας όσο και από τα αποτελέσματα των τραπεζικών ομίλων και των άλλων εισηγμένων εταιρειών. Ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος έχει και φέτος ξεκινήσει με ισχυρές επιδόσεις και ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι από το 2022, αν ο Ιανουάριος ξεκινάει με θετικό πρόσημο για τις τράπεζες, όλη η χρονιά πηγαίνει με υψηλές επιδόσεις.

Από την άλλη, το επίπεδο των αποτιμήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές χρειάζεται ίσως μια πιο προσεκτική ματιά, καθώς αρκετοί τίτλοι είναι σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα από ό,τι ένα χρόνο πριν.

Με βάση τις προβλέψεις των αναλυτών για τα έτη 2026-2027, η μεταβολή της κερδοφορίας του Γενικού Δείκτη θα είναι 7% για το 2026 και 10% το 2027. Η αγορά αποτιμάται 11,2 φορές για φέτος σε όρους κερδοφορίας και 6,7 φορές σε όρους αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (ΕV/ΕΒΙΤDΑ), δείκτες που είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τα ιστορικά μεγέθη της ελληνικής αγοράς, καθώς και του μέσου όρου των ευρωπαϊκών και των αναδυόμενων αγορών.

Οι πιο «δημοφιλείς» μετοχές Ελλήνων και ξένων αναλυτών

Οι κύριες επιλογές (top picks) των Ελλήνων αναλυτών αποκλειστικά για το 2026 είναι οι τίτλοι της Τράπεζας Πειραιώς, με έξι ελληνικές χρηματιστηριακές να την έχουν στις λίστες τους με τα top picks, η Metlen Energy & Metals, με πέντε ψήφους από τα εγχώρια τμήματα ανάλυσης, και Eurobank, ΔΕΗ και Motor Oil με τέσσερις χρηματιστηριακές να τις τοποθετούν στα top picks.

Τέλος, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, και ΤΙΤΑΝ έχουν τρεις ελληνικές χρηματιστηριακές να τις τοποθετούν στις κορυφαίες επιλογές τους.

Λαμβάνοντας υπόψη και τους ξένους αναλυτές, οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank με 18 συστάσεις (buy, overweight ή outperform) είναι οι top επιλογές, με βραχεία κεφαλή από το δίδυμο των Εθνική Τράπεζα και Alpha Βank με 17 και 16 θετικές ψήφους, αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες τοπ θέσεις συμπληρώνονται από τις COCA-COLA HBC, ΟΤΕ και ΔΕΗ, με 15 θετικές προτάσεις για τις δύο πρώτες και 12 για τη ΔΕΗ.

Σε πάρα πολλές από τις κορυφαίες επιλογές φέτος παρατηρείται ότι οι τιμές-στόχοι είναι πολύ κοντά στις τιμές του ταμπλό και σε κάποιες περιπτώσεις το περιθώριο ανόδου είναι και αρνητικό. Σε επικοινωνία του euro2day.gr με τους αναλυτές μας, επισημάνθηκε ότι πολλοί ξένοι αναλυτές δεν έχουν προβεί ακόμα σε αναθεώρηση των τιμών-στόχων. Το αν επίκεινται σημαντικές αναθεωρήσεις στα μεγέθη ή αύξηση στους δείκτες δίκαιης αποτίμησής τους είναι κάτι που δεν απαντήθηκε.

Η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει μέση τιμή-στόχο στα 9,33 ευρώ ανά μετοχή και είναι σημαντικά αυξημένη το τελευταίο τρίμηνο. Το περιθώριο ανόδου, ωστόσο, είναι 7%. Η αποτίμηση της Πειραιώς είναι 1,3 φορές σε όρους ενσώματης λογιστικής αξίας (P/ΤBV) φέτος και 9,3 φορές σε όρους πολλαπλασιαστή κερδοφορίας. Αν, ωστόσο, οι αναλυτές προβούν στις αναθεωρήσεις των τιμών-στόχων, ίσως πιο πιθανό σενάριο είναι να λάβουμε υπόψη την υψηλότερη τιμή-στόχο που είναι στα 10,60 ευρώ και το περιθώριο ξεπερνά το 20%.

Για τη μετοχή της Eurobank, η μέση τιμή-στόχος για την ΕΤΕ είναι τα 4,38 ευρώ, ενώ η αποτίμησή της είναι 1,4 φορές σε όρους P/TBV και 10 φορές σε όρους P/E. Από την υψηλότερη τιμή-στόχο στα 5,64 ευρώ, το περιθώριο προσεγγίζει το 37%. Από την υψηλότερη τιμή-στόχο που είναι στα 10,60 ευρώ, το περιθώριο ξεπερνά το 37%.

Για την Εθνική Τράπεζα, η μέση τιμή-στόχος είναι 15,30 ευρώ και το περιθώριο μεταβολής είναι μηδενικό βάσει της τρέχουσας τιμής στο ταμπλό του ΧΑ. Η αποτίμηση της ETE είναι 11,1 φορές σε όρους Ρ/Ε και 1,4 φορές σε όρους ενσώματης λογιστικής αξίας. Η υψηλότερη τιμή-στόχος της ΕΤΕ είναι τα 18,62 ευρώ και το περιθώριο προσεγγίζει το 20%.

Η Alpha Bank αποτιμάται με 1,1 φορές σε όρους ενσώματης λογιστικής αξίας (P/ΤBV) και 10,3 φορές σε όρους πολλαπλασιαστή κερδοφορίας. Η μέση τιμή-στόχος είναι 4,20 ευρώ και υπολείπεται οριακά της τρέχουσας τιμής στο ταμπλό του ΧΑ. Από την υψηλότερη τιμή-στόχο, το περιθώριο ανόδου είναι 10% (4,80 ευρώ υψηλότερος στόχος τιμής).

Οι τιμές-στόχοι και οι αποτιμήσεις στα μη τραπεζικά blue chips

Για τη Metlen, η οποία είναι η δεύτερη επιλογή των Ελλήνων αναλυτών, η μέση τιμή-στόχος έχει πλέον διαμορφωθεί στα 62,50 ευρώ, με περιθώριο απόδοσης 41%, το οποίο είναι το υψηλότερο από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Με 5 συστάσεις ως top pick από τους Έλληνες και BofA, Morgan Stanley, Citi, Berenberg, Bernstein Research και Wood & Company εκτιμήσεις και καμία αρνητική ή ουδέτερη, ο τίτλος είναι καθαρό «buy» από την εγχώρια αγορά με δείκτες αποτίμησης το 2026 στις 8,7 φορές σε όρους P/E και 7,2 φορές σε όρους EV/EBITDA.

Για τη μετοχή της ΔΕΗ, με αρκετές θετικές συστάσεις τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους αναλυτές, οι οποίοι παραμένουν άκρως θετικοί, το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα είναι μικρό, της τάξεως του 7%, αφού πλέον η μέση τιμή-στόχος τίθεται στα 21,12 ευρώ. Η αποτίμηση του τίτλου είναι στις 11 φορές σε όρους P/E και 5,9 φορές σε όρους EV/EBITDA.

Για τον ΟΠΑΠ, οι αναλυτές εμφανίζονται για ακόμη μια χρονιά θετικοί, με το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα να είναι υψηλό στο 17%, αφού πλέον η μέση τιμή-στόχος τίθεται στα 20,82 ευρώ. Η αποτίμηση του τίτλου είναι στις 12 φορές σε όρους P/E και 7,5 φορές σε όρους EV/EBITDA.

Για την Coca Cola HBC, οι αναλυτές εμφανίζονται θετικοί αλλά το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα είναι στο 3%, αφού πλέον η μέση τιμή-στόχος τίθεται στα 50,16 ευρώ. Η αποτίμηση του τίτλου είναι στις 17 φορές σε όρους P/E και 10,2 φορές σε όρους EV/EBITDA. Η πιο υψηλή τιμή-στόχος για την CCH είναι τα 54,42 ευρώ.

Για τον ΟΤΕ η μέση τιμή-στόχος είναι αρκετά υψηλότερα στα 19,70 ευρώ και το περιθώριο ανόδου προσεγγίζει το 205. Η αποτίμησή του είναι σε όρους πολλαπλασιαστή κερδών (P/E) στις 10 φορές το 2026 και στις 5,1 φορές σε όρους αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA).

Η μετοχή της Motor Oil εμφανίζει μηδενικό περιθώριο ανόδου αφού η μέση τιμή-στόχος είναι σε παρόμοια επίπεδα με το ταμπλό, έχοντας απόδοση 35% το τελευταίο τρίμηνο. Είναι από τις κορυφαίες επιλογές Ελλήνων και ξένων με 9 θετικές εκτιμήσεις. Η αποτίμηση της Motor Oil είναι σε όρους πολλαπλασιαστή κερδών (P/E) στις 8,1 φορές φέτος και στις 5,8 φορές σε όρους αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA).

Για την Jumbo, οι αναλυτές εμφανίζονται θετικοί και το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα είναι υψηλό, στο 26%, αφού πλέον η μέση τιμή-στόχος τίθεται στα περίπου 33,05 ευρώ. Η αποτίμηση του τίτλου είναι στις 10,2 φορές σε όρους P/E και 6,9 φορές σε όρους EV/EBITDA.

Τέλος, η μετοχή της ΤΙΤΑΝ έχει χαμηλότερο περιθώριο ανόδου συγκριτικά με τις άλλες εταιρείες. Η απόδοσή της πέρυσι ήταν εξαιρετική και από τις κορυφαίες από την υψηλή κεφαλαιοποίηση. Η μέση τιμή-στόχος είναι πλέον τα 56,05 ευρώ. Η αποτίμηση του τίτλου είναι στις 12,3 φορές σε όρους P/E και 6,6 φορές σε όρους EV/EBITDA.