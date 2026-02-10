#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δημοπρασία 10ετους ομολόγου την Τετάρτη από τον ΟΔΔΗΧ

Ο τίτλος έχει επιτόκιο 3,375% και λήξη στις 16 Ιουνίου 2036. Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Δημοπρασία 10ετους ομολόγου την Τετάρτη από τον ΟΔΔΗΧ

Δημοσιεύθηκε: 10 Φεβρουαρίου 2026 - 17:19

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 16 Ιουνίου 2036, σε άυλη μορφή, ISIN GR0124042764.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 300 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/1/2026, με υποβολή μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 11ης Φεβρουαρίου 2026.

Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιούνται διαδοχικά στις ζητούμενες τιμές μέχρι την κάλυψη του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού. Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία. Η εν λόγω δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Β.Δ.

Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εταιρικά ομόλογα Vs καταθέσεις: Crash test στις αποδόσεις

Νοικοκυριά: «Φρέσκο χρήμα» €10 δισ. σε καταθέσεις και Α/Κ το 2025

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,74% ανέβηκε το επιτόκιο στα 3μηνα έντοκα γραμμάτια

Δημοπρασία 3μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 28/1

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο