Χωρίς αλλαγές οι ελληνικές μετοχές στους δείκτες MSCI

Χωρίς αλλαγές στους δείκτες MSCI που αφορούν την Ελλάδα ήταν η αναθεώρηση που ανακοίνωσε σήμερα ο οίκος.

Υπενθυμίζεται ότι ο MSCI Greece Standard αποτελείται από οκτώ μετοχές, ειδικότερα των OTE, ΟΠΑΠ (Allwyn), Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Αlpha Βank, Πειραιώς και Εθνική.

Εκτιμήσεις έφεραν ως πιθανές υποψήφιες προς ένταξη τις μετοχές των Titan, ΓΕΚ Τέρνα, Κύπρου και Motor Oil.

Ωστόσο πηγές της αγοράς διατύπωναν την εκτίμηση ότι ο MSCI δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές έως ότου ολοκληρωθεί η διαβούλευση για την αναβάθμιση της εγχώριας αγοράς σε «αναπτυγμένη». Η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται στις 16 Μαρτίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 31 του ίδιου μήνα.