Ανεβάζει στα 4,7 ευρώ την τιμή-στόχο για Avax η Euroxx

Επικαιροποιήσαμε το μοντέλο μας για την AVAX, την τρίτη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, κατόπιν της ισχυρής επίδοσης του 2025 και της ανανεωμένης καθοδήγησης της διοίκησης, γράφει ανάλυση της Euroxx για τη μετοχή.

Πλέον αναμένουμε EBITDA για το 2025 ύψους 120 εκατ. ευρώ, έναντι 103 εκατ. ευρώ προηγουμένως, οδηγούμενο από υψηλότερα περιθώρια και ταχύτερη εκτέλεση στον κατασκευαστικό τομέα. Η μετοχή τελεί υπό διαπραγμάτευση σε ελκυστικό P/E 9,8x για το 2026, με την επικαιροποιημένη τιμή-στόχο μας στα 4,7 ευρώ/μετοχή (από 3,4 ευρώ/μετοχή), που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 37%.

Αναμένουμε ότι ο κατασκευαστικός τομέας θα προσφέρει ισχυρή δημιουργία EBITDA και ελεύθερων ταμειακών ροών τα επόμενα 3 έως 5 έτη, επισημαίνει η χρηματιστηριακή. Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο (2,54 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2025) και το ορατό pipeline έργων που ακολουθεί (έργα άνω των 11 δισ. ευρώ σε δημόσια έργα, ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ) θα πρέπει να διασφαλίσουν EBITDA κατασκευών άνω των 80 εκατ. ευρώ ετησίως.

Περίπου το 45% της επιχειρηματικής αξίας (EV) της AVAX προέρχεται από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, με σημαντικές ροές μερισμάτων τα επόμενα χρόνια. Εκτιμούμε ότι η αγορά εξακολουθεί να αγνοεί αυτό το κρυφό περιουσιακό στοιχείο και συνεχίζει να αποτιμά την AVAX ως μια καθαρά κατασκευαστική εταιρεία.