#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανεβάζει στα 4,7 ευρώ την τιμή-στόχο για Avax η Euroxx

Περίπου το 45% της επιχειρηματικής αξίας (EV) της κατασκευαστικής προέρχεται από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, με σημαντικές ροές μερισμάτων τα επόμενα χρόνια. Πού βάζει τον πήχη για τα EBITDA.

Ανεβάζει στα 4,7 ευρώ την τιμή-στόχο για Avax η Euroxx

Δημοσιεύθηκε: 11 Φεβρουαρίου 2026 - 09:27

Επικαιροποιήσαμε το μοντέλο μας για την AVAX, την τρίτη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, κατόπιν της ισχυρής επίδοσης του 2025 και της ανανεωμένης καθοδήγησης της διοίκησης, γράφει ανάλυση της Euroxx για τη μετοχή.

Πλέον αναμένουμε EBITDA για το 2025 ύψους 120 εκατ. ευρώ, έναντι 103 εκατ. ευρώ προηγουμένως, οδηγούμενο από υψηλότερα περιθώρια και ταχύτερη εκτέλεση στον κατασκευαστικό τομέα. Η μετοχή τελεί υπό διαπραγμάτευση σε ελκυστικό P/E 9,8x για το 2026, με την επικαιροποιημένη τιμή-στόχο μας στα 4,7 ευρώ/μετοχή (από 3,4 ευρώ/μετοχή), που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 37%.

Αναμένουμε ότι ο κατασκευαστικός τομέας θα προσφέρει ισχυρή δημιουργία EBITDA και ελεύθερων ταμειακών ροών τα επόμενα 3 έως 5 έτη, επισημαίνει η χρηματιστηριακή. Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο (2,54 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2025) και το ορατό pipeline έργων που ακολουθεί (έργα άνω των 11 δισ. ευρώ σε δημόσια έργα, ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ) θα πρέπει να διασφαλίσουν EBITDA κατασκευών άνω των 80 εκατ. ευρώ ετησίως.

Περίπου το 45% της επιχειρηματικής αξίας (EV) της AVAX προέρχεται από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, με σημαντικές ροές μερισμάτων τα επόμενα χρόνια. Εκτιμούμε ότι η αγορά εξακολουθεί να αγνοεί αυτό το κρυφό περιουσιακό στοιχείο και συνεχίζει να αποτιμά την AVAX ως μια καθαρά κατασκευαστική εταιρεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κυβερνοεπίθεση στη Euroxx, τι ανακοίνωσε η χρηματιστηριακή

Euroxx: Δεν υπάρχει πρόταση εξαγοράς από τράπεζα

ΑΒΑΞ: Ολοκληρώνεται η σήραγγα της Γραμμής 4, «βγαίνει» στον Ευαγγελισμό ο μετροπόντικας

Citi: Στα 70 ευρώ «εκτινάσσει» την τιμή-στόχο για Titan

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο