Citi: Στα 70 ευρώ «εκτινάσσει» την τιμή-στόχο για Titan

Η Citi επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή της Titan και αυξάνει την τιμή στόχο στα 70 ευρώ από 56,1 ευρώ, εκτιμώντας συνολική δυνητική απόδοση περίπου 30%.

Η τράπεζα υποστηρίζει ότι η εταιρεία περνά σε φάση διαρθρωτικής αύξησης κερδοφορίας και δεν αποτελεί πλέον απλώς μια κυκλική εταιρεία δομικών υλικών. Η Citi θέτει εύρος τιμών στα 78,2 ευρώ σε θετικό σενάριο και στα 46,2 ευρώ στο αρνητικό σενάριο, ενώ σύμφωνα με την ανάλυση, τα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά και η ψηφιοποίηση αποτελούν τους βασικούς μοχλούς βελτίωσης των περιθωρίων, καλύπτοντας πάνω από το μισό του στόχου αύξησης λειτουργικού περιθωρίου κατά περίπου 300 μονάδες βάσης έως το 2029.

Νέα δραστηριότητα με υψηλότερη απόδοση

Η Titan στοχεύει τα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά να αντιστοιχούν στο 10% των πωλήσεων έως το 2029, με επενδύσεις περίπου 450 εκατ. ευρώ σε αποθέματα και εξαγορές. Η Citi εκτιμά ότι η δραστηριότητα αυτή μπορεί να αποφέρει έσοδα 335 έως 365 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 95 έως 105 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη παραγωγή εμφανίζει σαφώς υψηλότερο περιθώριο, περίπου 29%, έναντι περίπου 23% για τον όμιλο το 2025, λόγω χαμηλότερου κόστους πρώτων υλών, ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά και δυνατότητας υψηλότερης τιμολόγησης προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Η τεχνολογία αλλάζει τη λειτουργία των εργοστασίων

Η τράπεζα χαρακτηρίζει την Titan πρωτοπόρο στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στον κλάδο. Ο όμιλος στοχεύει αύξηση λειτουργικού περιθωρίου κατά 50 έως 100 μονάδες βάσης από βελτίωση αποδοτικότητας, που αντιστοιχεί σε 15 έως 35 εκατ. ευρώ λειτουργικών κερδών.

Παράλληλα βλέπει πρόσθετη βελτίωση περίπου 40 μονάδων βάσης, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη περνά από δοκιμαστικές εφαρμογές σε πλήρη ενσωμάτωση στην παραγωγή. Οι εφαρμογές αυτές ήδη δημιουργούν επαναλαμβανόμενο όφελος περίπου 30 εκατ. ευρώ ετησίως, μέσω προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού, βελτιστοποίησης παραγωγής σε πραγματικό χρόνο και βελτίωσης εφοδιαστικής.

Για το τέταρτο τρίμηνο 2025 η Citi αναμένει έσοδα 646 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 137 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση στις ΗΠΑ στηρίζεται από έργα υποδομών, ενώ η Ελλάδα εμφανίζει ισχυρή δυναμική τιμών. Σε επίπεδο έτους, το 2025 εκτιμάται ότι θα αποτελέσει χρονιά υψηλών περιθωρίων άνω της τελευταίας δεκαετίας.

Περίπου το 60% των λειτουργικών κερδών προέρχεται από τις ΗΠΑ, με την τράπεζα να θεωρεί τη μετοχή ουσιαστικά έκθεση στην αμερικανική αγορά τσιμέντου. Η αποτίμηση βασίζεται σε άθροισμα αξίας δραστηριοτήτων που οδηγεί σε αξία 70 ευρώ ανά μετοχή.

Ως βασικοί κίνδυνοι αναφέρονται πιθανή επιβράδυνση κατασκευών στις ΗΠΑ, πιέσεις τιμών στην Αίγυπτο και γενικότεροι μακροοικονομικοί παράγοντες. Η τράπεζα καταλήγει ότι η Titan μετατρέπεται σε εταιρεία βιομηχανικής τεχνολογίας υλικών, όπου η αύξηση κερδοφορίας προέρχεται πλέον από αλλαγή μίγματος προϊόντων και λειτουργική αποδοτικότητα και όχι μόνο από τον κατασκευαστικό κύκλο.