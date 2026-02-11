BofA: Τα τρία στοιχήματα των ξένων στα ελληνικά assets

Η εικόνα τοποθετήσεων των ενεργών funds στην περιοχή EEMEA δείχνει ότι η ελληνική αγορά δεν αποτελεί πλέον απλώς overweight χώρα, αλλά ώριμο trade με εσωτερικό rotation, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανάλυση της BofA για τις αγορές στην ευρύτερη περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Οι τράπεζες παραμένουν οι πιο «γεμάτες» θέσεις, ενώ ενέργεια και βιομηχανία είναι οι επόμενες υποψήφιες για αύξηση συμμετοχής.

Στα στοιχεία συμμετοχής των Global EM funds η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει παρουσία στο 40,8% των χαρτοφυλακίων, η Τράπεζα Πειραιώς στο 36,4%, η Eurobank στο 31,9% και η Alpha Bank στο 27,8%.

Παράλληλα, από τα μη χρηματοοικονομικά blue chips, ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στο 24,6% των funds, η Jumbo στο 22,4% και ο ΟΤΕ στο 21,1%. Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν ότι η βασική έκθεση στην Ελλάδα συνεχίζει να περνά μέσα από τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος λειτουργεί ως «μακροοικονομικό proxy» της χώρας για τα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Σε αντίθεση με τις τράπεζες, οι εταιρείες ενέργειας και βιομηχανίας εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη διείσδυση. Η Metlen βρίσκεται μεταξύ των λιγότερο κατεχόμενων μετοχών με σύσταση αγοράς, με συμμετοχή πρακτικά μηδενική στα ενεργά funds (0,0%) και αποτίμηση περίπου 8,1 φορές κέρδη, κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο της.

Η ΔΕΗ εμφανίζεται επίσης υποεπενδεδυμένη, με συμμετοχή περίπου 12,3% των funds, σημαντικά χαμηλότερη από τις βασικές ελληνικές θέσεις. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει καθαρά την επενδυτική φάση της αγοράς: πρώτα τοποθέτηση στο banking recovery και στη συνέχεια επέκταση σε growth και capex stories.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη overweight αγορά στην περιοχή EEMEA, η περαιτέρω αύξηση έκθεσης δεν αναμένεται να προέλθει από αύξηση βάρους χώρας αλλά από ανακατανομή εντός αγοράς.

Οι τράπεζες εμφανίζουν ήδη υψηλή διείσδυση 28%-41% στα χαρτοφυλάκια, ενώ οι εταιρείες ενέργειας και βιομηχανίας κινούνται ακόμη σε επίπεδα 0%-12%. Στην πράξη, αυτό υποδηλώνει ότι το επόμενο στάδιο του trade στο Χρηματιστήριο Αθηνών πιθανότερα θα είναι stock rotation και όχι country allocation: από financials προς ενέργεια και υποδομές.