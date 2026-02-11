#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στην Orilina Properties για μερική ανάκληση της άδειας ως ΑΕΔΟΕΕ

Η επιτροπή μεταξύ άλλων ενέκρινε την επέκταση της άδειας λειτουργίας της INFINITY ASSET MANAGEMENT για να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, για λογαριασμό πελατών.

Δημοσιεύθηκε: 11 Φεβρουαρίου 2026 - 18:48

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1080η/11.2.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «ORILINA PROPERTIES ΑΕ.Ε.Α.Π»  για την μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ως ΑΕΔΟΕΕ, σε συνέχεια του ν. 5193/2025 αναφορικά με το νέο πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ. Ειδικότερα, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της ως προς τον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4209/2013 .

 Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «INFINITY ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για επέκταση της άδειας λειτουργίας της προκειμένου να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, για λογαριασμό πελατών βάσει του σημείου 4 του τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 και του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 4514/2018, επί των χρηματοπιστωτικών μέσων 1,2,3,4 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

 Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας « EOS Global Investors ΑΕΔΟΕΕ.» βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4209/2013 όπως ισχύει, για την έναρξη εμπορικής προώθησης, αποκλειστικά προς επαγγελματίες επενδυτές, του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την επωνυμία «EOS Atlas Infrastructure and Green Transition Fund».

