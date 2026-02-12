JP Morgan: Πώς κατανέμονται οι ροές στις ελληνικές μετοχές από FTSE, MSCI και STOXX

Η JP Morgan τοποθετεί το 2026 ως χρονιά μετάβασης για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς η χώρα αναμένεται να μετακινηθεί από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές στους δείκτες FTSE, MSCI και STOXX.

Η αλλαγή δεν αποτελεί απλώς αξιολόγηση της οικονομίας, αλλά συνεπάγεται υποχρεωτικές μετακινήσεις κεφαλαίων, καθώς τα passive funds που παρακολουθούν δείκτες Emerging Markets θα μειώσουν θέσεις και θα αντικατασταθούν από χαρτοφυλάκια ανεπτυγμένων αγορών.

Η πρώτη φάση αφορά τον FTSE. Οι πωλήσεις από τα funds αναδυόμενων αγορών εκτιμώνται σε περίπου 1,84 δισ. δολάρια και οι αγορές από developed funds σε 1,7 δισ., αφήνοντας μικρή καθαρή εκροή σε επίπεδο αγοράς.

Στο εσωτερικό της αγοράς όμως το αποτέλεσμα διαφοροποιείται: οι τράπεζες εμφανίζουν εισροές περίπου 17,1 εκατ. δολάρια για την Εθνική, 13,3 εκατ. για τη Eurobank, 12,4 εκατ. για την Πειραιώς και 11,9 εκατ. για την Alpha Bank, ενώ θετικές κινήσεις εμφανίζονται και σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΟΠΑΠ. Αντίθετα, εκροές καταγράφονται σε Motor Oil περίπου 17,8 εκατ., ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 19,3 εκατ., Jumbo 23,7 εκατ. και Optima Bank 13,3 εκατ., μαζί με μικρότερες κινήσεις σε Ideal, Intracom και Fourlis.

Η δεύτερη φάση αφορά τον MSCI, όπου η αναδιάρθρωση γίνεται πιο έντονη. Τα EM funds εκτιμάται ότι θα πουλήσουν περίπου 5,3 δισ. δολάρια ελληνικών μετοχών και τα developed funds θα αγοράσουν περίπου 4,9 δισ., οδηγώντας σε καθαρή εκροή περίπου 290 εκατ. δολαρίων. Παρά τη συνολική πίεση, ο τραπεζικός κλάδος συγκεντρώνει εισροές: περίπου 48,5 εκατ. δολάρια για την Εθνική, 38,3 εκατ. για τη Eurobank, 35,2 εκατ. για την Πειραιώς και 34,4 εκατ. για την Αlpha Bank. Αντίθετα, σημαντικές εκροές εμφανίζονται σε ΟΠΑΠ περίπου 218,6 εκατ., ΟΤΕ 174,8 εκατ. και Jumbo 197,3 εκατ. δολάρια, ενώ θετικές αλλά μικρότερες κινήσεις εμφανίζονται σε Titan, Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η τρίτη φάση αφορά την ένταξη στους ευρωπαϊκούς δείκτες STOXX, η οποία δημιουργεί καθαρές εισροές περίπου 1,1 δισ. δολαρίων, καθώς η Ελλάδα εισέρχεται σε χαρτοφυλάκια που δεν την κατείχαν προηγουμένως. Οι μεγαλύτεροι αποδέκτες είναι και εδώ οι τράπεζες, με περίπου 311,7 εκατ. δολάρια στην Εθνική, 247,3 εκατ. στη Eurobank, 225 εκατ. στην Πειραιώς και 217,6 εκατ. στην Αlpha Bank, ενώ θετικές ροές εμφανίζονται επίσης σε Metlen, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και Jumbo.

Σύμφωνα με την JP Morgan, η αναβάθμιση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά μια διαδοχική διαδικασία: αρχικά αλλάζει η επενδυτική βάση μέσω FTSE, στη συνέχεια πραγματοποιείται τεχνική αναδιάρθρωση μέσω MSCI και τελικά εμφανίζονται νέες εισροές από ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια μέσω STOXX, με τον τραπεζικό κλάδο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων.