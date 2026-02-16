Ποιοι διακρίθηκαν στα Fund Managers’ Awards 2025

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου King George, η εκδήλωση των Fund Managers’ Awards 2025, που απονέμονται κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ) στους καλύτερους σε απόδοση διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διατίθενται στην Ελλάδα.

Τα βραβεία, που απονεμήθηκαν για 18η χρονιά, αποτελούν καταξιωμένο θεσμό και αναγνωρίζονται από την επενδυτική και την επιχειρηματική κοινότητα ως κορυφαία εκδήλωση στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Και φέτος, τα βραβεία αυτά αποτέλεσαν για μία ακόμη χρονιά επίκεντρο του ενδιαφέροντος, συγκεντρώνοντας ισχυρές παρουσίες από τον πολιτικό, πολιτειακό, επενδυτικό και επιχειρηματικό χώρο από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και χαιρέτισαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαιωάννου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Σταύρος Αυγουστίδης, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μιχάλης Φέκκας και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Πανίκος Βάκος.

Επίσης, παρέστησαν οι βουλευτές της ΝΔ Διονύσης Σταμενίτης, Δημήτρης Κούβελας, Στράτος Σιμόπουλος, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Ζέτα Μακρή, ο τ. βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Μαραβέγιας και η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Χριστίνα Τσόρμπα.

«Το πιο επιτυχημένο και το πιο δίκαιο σύστημα οργάνωσης της ανθρώπινης κοινωνίας είναι ο καπιταλισμός. Σκληρό σύστημα, όπως όλα τα συστήματα, αλλά πιο δίκαιο, γιατί είναι το μοναδικό σύστημα που επιτρέπει πλήρη κοινωνική κινητικότητα και μπορεί να γεννηθείς πάμφτωχος και να πεθάνεις πάμπλουτος. Αυτός ο θεσμός των βραβείων Fund Managers’ Awards επιβραβεύει τους επιτυχημένους καπιταλιστές. Γιατί ο καπιταλισμός λειτουργεί με κανόνες. Δεν είναι φαρ ουέστ. Εσείς επιβραβεύετε τους επιτυχημένους διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που πηγαίνουν με τους κανόνες αυτού του συστήματος. Αυτό, αν μπορούσε να διαδοθεί σε μεγάλη κλίμακα στην Ελλάδα, θα έκανε πολύ μεγάλο καλό στον κόσμο του συλλογικού μας υποσυνειδήτου» επεσήμανε στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε ότι το 2025 ήταν μια καταπληκτική χρονιά με ισχυρή οικονομία και ισχυρή δημοσιονομική πορεία. «Σήμερα βραβεύουμε την αριστεία. Η αριστεία απαιτεί μια δημοσιονομική βάση. Απαιτεί μια χώρα που τη σέβονται σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Απαιτεί έναν Πρωθυπουργό που τον ακούν. Απαιτεί η χώρα να την ακούν όλοι και να θέλουν να επενδύσουν σ’ αυτή. Μια χώρα που θέτει την οικονομική ατζέντα στην Ευρώπη. Σήμερα αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας δημοσιονομικά, ενεργειακά, γεωπολιτικά. Μια χώρα στην οποία όλοι θέλουν να έρθουν να επενδύσουν. Μια χώρα της οποίας οι πολίτες βλέπουν με ελπίδα την επόμενη ημέρα».

Στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε ότι «τα βραβεία, που απονέμονται σήμερα, τιμούν όσους ξεχώρισαν με συνέπεια, υψηλές αποδόσεις, διαφάνεια και υπεύθυνη στρατηγική. Δεν πρόκειται μόνο για αριθμούς. Πρόκειται για ήθος, επαγγελματισμό και σταθερή προσήλωση στον επενδυτή. Οι επενδύσεις, η διαφάνεια και η υπευθυνότητα που επιδεικνύετε, ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά κεφαλαίων και συμβάλλουν σε μια πιο υγιή επενδυτική κουλτούρα».

Παράλληλα, και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαιωάννου δήλωσε ότι «επιβραβεύεται σήμερα η αριστεία. Χωρίς την αριστεία δεν πάμε μπροστά. Η όλη διαδικασία ενισχύει την ελληνική οικονομία. Βλέπει κανείς πού βρισκόμασταν ως οικονομία, πού βρισκόμαστε σήμερα και ποιες δυνατότητες έχουμε να προχωρήσουμε».

Κώστας Σκρέκας: Τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μια ελπίδα για τον μικρό επενδυτή και έχουν κάνει χαρούμενους με κέρδη όσους τα επέλεξαν.

Στον χαιρετισμό του ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας είπε ότι «τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μια ελπίδα για τον μικρό επενδυτή. Ποιο είναι το εργαλείο, για να αποδώσουν τα λίγα χρήματα του μικρού επενδυτή και να νοιώσει και αυτός ότι συμμετέχει στην οικονομία και την ανάπτυξή της; Τα Αμοιβαία Κεφάλαια! Αυτοί που βραβεύονται απόψε, έχουν κάνει πολύ χαρούμενους όσους επέλεξαν το λελογισμένο ρίσκο, για να αποδώσουν τα χρήματά τους».

Στη δική του τοποθέτηση ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο υποστήριξε ότι «τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως το πιο δημοκρατικό επενδυτικό όχημα. Είτε επενδύεις 1.000 ευρώ, είτε 100.000 ευρώ, έχεις ισότιμη μεταχείριση με ίδια στρατηγική, ίδιους διαχειριστές, ίδιο πλαίσιο και κανόνες προστασίας. Η οποιαδήποτε επενδυτική διαδικασία πρέπει, πέραν των αποδόσεων, να εισφέρει και στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Φυσικά, η τεχνολογία, η διαφανής πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, τα χαμηλότερα κόστη, οι fintech πλατφόρμες βοηθούν σ’ αυτό, αλλά πρέπει να βάλουν και το στοιχείο της κλιματικής μεταβολής και της πράσινης μετάβασης».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Σταύρος Αυγουστίδης: «ΟΙ αποψινές βραβεύσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και αβεβαιοτήτων, κατά την οποία η αξιοπιστία των θεσμών, η ορθή διαχείριση κεφαλαίων και η εμπιστοσύνη των επενδυτών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Η Κύπρος και η Ελλάδα εργάζονται μαζί για την ενίσχυση ενός κοινού, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, ικανού να στηρίξει την πραγματική οικονομία και την καινοτομία».

Επίσης, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μιχάλης Φέκκας διατύπωσε την άποψη ότι «η εμπιστοσύνη του επενδυτή είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της αγοράς. Τα βραβεία Fund Managers’ Awards λειτουργούν ως ένα θετικό μήνυμα προς τον επενδυτικό κόσμο: ότι υπάρχουν δομές, επαγγελματισμός και προϊόντα που μπορούν να δημιουργούν αξία, όταν λειτουργούν μέσα σε θεσμικό πλαίσιο και όταν η αγορά υπηρετεί τον επενδυτή με υπευθυνότητα».

Ηλίας Γεωργουλέας: Τα Fund Managers’ Awards στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης στον θεσμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, προσφέροντας υψηλή απόδοση σε σχέση με το αντίστοιχο ρίσκο.

Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο εμπνευστής των Βραβείων Fund Managers’ Awards Ηλίας Γεωργουλέας, ιδρυτής της GMM Global Money Managers LTD. «Η παρουσία όλων δίνει ένα ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης στον θεσμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η συνέργεια όλων μας οδήγησε σε μια χρονιά με καταπληκτικά θετικά αποτελέσματα και συνεχή ανάπτυξη. Από φέτος, τα Fund Managers’ Awards επεκτείνονται και στους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων. Το 35% των επενδύσεων στην Ευρώπη γίνεται ήδη μέσω εναλλακτικών μορφών επένδυσης, ενώ στην Ελλάδα είμαστε μόνο στο 3%. Οι τοποθετήσεις σε εναλλακτικά funds αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για διασπορά κινδύνου μέσω των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, προσφέροντας υψηλή απόδοση σε σχέση με το αντίστοιχο ρίσκο».

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Στέργιος Καλόγηρος, από τη ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ που ήταν χορηγός επικοινωνίας και διοργανωτής της εκδήλωσης, ο οποίος συνεχάρη τους βραβευθέντες διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων. «Τα Βραβεία Fund Managers’ Awards δείχνουν τη διάθεση των επενδυτών να επενδύουν στα Αμοιβαία Κεφάλαια, με αποτέλεσμα και οι επενδυτές και οι διαχειριστές να κερδίζουν. Αυτό είναι καλό για την οικονομία μας, μάλιστα είναι αξιοσημείωτη η πρόοδος που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο στην οικονομία μέχρι πριν λίγα χρόνια και τώρα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής, και όχι μόνο, οικονομίας», είπε.

Χορηγοί της εκδήλωσης απονομής των βραβείων Fund Managers’ Awards 2025 ήταν οι εταιρείες ALPHA MANAGEMENT, ALEXANDER CORFU, ALPHA ALEXANDER και BALCON MAKRINITSA.

Εκ μέρους των τριών πρώτων Χορηγών, χαιρέτησαν την εκδήλωση ο Τάσος Τρεπεκλής, Επιβλέπων Πολιτικός Μηχανικός του υπό κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Μπαρμπάτι Κέρκυρας, και ο Κόντι Ζενγκ, Επιχειρηματίας και Ιδιοκτήτης των κατασκευαστικών εταιρειών RAYSTAR GLOBAL και RCG CONSTRUCTION.

Ο κ. Τρεπεκλής αναφέρθηκε στο εμβληματικό έργο «The Barbati Project» στην Κέρκυρα, που αποτελεί μια στρατηγική επένδυση των εταιρειών ALEXANDER CORFU και ALPHA ALEXANDER. «Ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα πολυτελών ξενοδοχείων και βιλών, που συνδυάζει φυσική ομορφιά, πολιτιστική κληρονομιά και σύγχρονη βιωσιμότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας, που ενώνει την ελληνική παράδοση με τον σύγχρονο πολυτελή τουρισμό, ενισχύοντας παράλληλα και την τοπική οικονομία. Οι εταιρείες ALEXANDER CORFU και ALPHA ALEXANDER συνεχίζουν να επενδύουν σε πρωτοποριακά έργα, που θέτουν νέα πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας, συμβάλλοντας δυναμικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ελληνικής ανάπτυξης με έργα διαχρονικής αξίας».

Από την πλευρά του, ο κ. Ζενγκ μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τις εταιρείες ALEXANDER CORFU και ALPHA ALEXANDER και τις ευχαρίστησε για την εξαιρετική συνεργασία που έχει μαζί τους, και υπογράμμισε την προστιθέμενη αξία που μεταφέρουν τα στελέχη των εταιρειών του στην κατασκευή και λειτουργία του εμβληματικού ξενοδοχειακού συμπλέγματος στο Μπαρμπάτι της Κέρκυρας.

Ακολούθησε η απονομή των βραβείων Fund Managers’ Awards 2025. Στις κορυφαίες 6 θέσεις των βραβείων των καλύτερων ΑΕΔΑΚ για το 2025 και την τριετία 2023-2025 βρέθηκαν κατά σειρά:

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ / TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (ισοβαθμία) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ OPTIMA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Στη συνέχεια, απονεμήθηκαν βραβεία σε 83 διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων 15 διαφορετικών κατηγοριών.

Τέλος, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά τα βραβεία Fund Managers’ Awards και σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων. Στις κορυφαίες 3 θέσεις των βραβείων των καλύτερων ΑΕΔΟΕΕ για το 2025 και την τριετία 2023-2025 βρέθηκαν κατά σειρά:

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS AIFM LTD WEALTH FUND SERVICES LTD / IOLCUS INVESTMENTS ΑΕΔΟΕΕ (ισοβαθμία) 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ

Επιπλέον, απονεμήθηκαν βραβεία σε 12 διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 2 διαφορετικών κατηγοριών.

Τα βραβεία Fund Managers’ Awards βασίζονται στα δημοσιευμένα στοιχεία απόδοσης για όλες τις κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενός και τριών ετών, και εξυπηρετούν την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Επίσης, προσωποποιούν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους επιτυχημένους διαχειριστές και επιβεβαιώνουν σε ετήσια βάση τη διαχειριστική επάρκεια.