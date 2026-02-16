Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Ιανουάριο

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Ιανουάριο κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, με ποσοστό 28,77%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Eurobank Equities (13,45%) και η Alpha Finance (13,28%).

Ακολουθούν οι Euroxx Χρηματιστηριακή (10,77%), Εθνική Χρηματιστηριακή (6,69%), UBS Europe (5,67%), και η Optima Bank (5,37%)

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι BofA Securities (4,74%), Citigroup Global (2,90%), και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,09%).

*Αναλυτικός πίνακας με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Ιανουάριο, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".