Αμοιβαία κεφάλαια: Πώς επένδυσαν 700 εκατ. οι Ελληνες σε 1,5 μήνα

Σύνοψη

Ο κλάδος των αμοιβαίων κεφαλαίων ξεκίνησε «με το δεξί» το 2026, με εισροές 702 εκατ. ευρώ σε 1,5 μήνα, οδηγώντας το ενεργητικό σε ιστορικό υψηλό εικοσαετίας. Το ελληνικό ΑΕΠ εκτινάχθηκε στα 248,5 δισ. ευρώ από 167,5 δισ. το 2020, ενώ τα οριακά καταθετικά επιτόκια και η υπεραπόδοση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς τροφοδοτούν τις εισροές. Ιδιαίτερη άνοδος παρουσιάζουν τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 111,7 εκατ. ευρώ σε 1,5 μήνα (έναντι 236 εκατ. ολόκληρο το 2025), επιβεβαιώνοντας ότι οι επενδυτές ενδιαφέρονται μετά από μεγάλες ανόδους που λειτουργούν ως «κράχτης».

«Με το δεξί» ξεκίνησε το 2026 για τον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς κατά τον πρώτο 1,5 μήνα της χρονιάς (από την 1η Ιανουαρίου έως και την 13η Φεβρουαρίου) φρέσκο χρήμα της τάξεως των 702 εκατ. ευρώ έχει εισρεύσει στις εγχώριες ΑΕΔΑΚ (Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων).

Οι υψηλές κεφαλαιακές εισροές των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τις αυξήσεις τιμών που έχουν σημειωθεί στις αγορές μετοχών και ομολόγων έχουν οδηγήσει το ενεργητικό των Α/Κ σε ιστορικό υψηλό εικοσαετίας.

Τι αλλάζει τώρα

Βασικές αλλαγές ► Εισρέουν 702 εκατ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια σε 1,5 μήνα (1/1-13/2/2026) ► Φτάνει το ενεργητικό των Α/Κ σε ιστορικό υψηλό εικοσαετίας ► Εκτινάσσεται το ελληνικό ΑΕΠ στα 248,5 δισ. ευρώ από 167,5 δισ. το 2020 ► Αυξάνονται οι καταθέσεις νοικοκυριών κατά 38,1 δισ. ευρώ την τελευταία εξαετία (2019-2025) ► Εισέρχονται 111,7 εκατ. ευρώ σε Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας σε 1,5 μήνα (έναντι 236 εκατ. ολόκληρο το 2025) ► Προέρχονται οι περισσότερες εισροές από Ομολογιακά Α/Κ Target Maturity (336 εκατ. ευρώ)

Οι παράγοντες των εισροών

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι κεφαλαιακές καθαρές εισροές στα Α/Κ κατά τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα τόσο του θετικού ΑΕΠ που σημειώνει η ελληνική οικονομία (πάνω από +2% ετησίως σε αποπληθωρισμένη βάση, με το ελληνικό ΑΕΠ να έχει εκτιναχθεί σε τρέχουσες τιμές από τα 167,5 δισ. του πανδημικού 2020, γύρω στα 248,5 δισ. ευρώ πέρυσι) όσο και ενός συνδυασμού που θέλει τα καταθετικά επιτόκια των τραπεζών να κυμαίνονται σε οριακά επίπεδα και τα προϊόντα των κεφαλαιαγορών να καταγράφουν αξιοσημείωτη άνοδο, με την ελληνική κεφαλαιαγορά μάλιστα να υπεραποδίδει.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πέρα από την αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών κατά 38,1 δισ. την τελευταία εξαετία (Δεκ. 2019 έως Δεκ. 2025), το 2024 περίπου εννέα δισ. ευρώ «φρέσκο χρήμα» εισέρρευσε σε αμοιβαία κεφάλαια και Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ το 2025 οι καθαρές εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια ξεπέρασαν τα πέντε δισ. ευρώ.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι το μεγαλύτερο τμήμα των χρημάτων που έχουν εισρεύσει στα Α/Κ κατά την τελευταία τριετία προέρχεται από τα Ομολογιακά Α/Κ συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (Target Maturity). Κατά τον πρώτο 1,5 μήνα του 2026 οι εισροές στα νέα Α/Κ Target Maturity διαμορφώθηκαν στα 336 εκατ. ευρώ, ωστόσο υπήρξαν και εκροές κεφαλαίων κυρίως από προϊόντα που έληξε η διάρκειά τους.

Αυτό που επίσης παρατηρείται φέτος είναι οι αξιοσημείωτες εισροές στα Μετοχικά και στα Μικτά Α/Κ (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα), εξ' αιτίας των οριακών καταθετικών επιτοκίων και μιας διάθεσης αρκετών επενδυτών να τοποθετηθούν σε προϊόντα υψηλότερου ρίσκου και προσδοκώμενης απόδοσης.

Ειδικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας εισέρρευσαν μέσα σε μόλις 1,5 μήνα 111,7 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο ότι οι εισροές στα Μετοχικά Ελλάδας διαμορφώθηκαν ολόκληρο το 2025 στα 236 εκατ. και σε πολύ χαμηλότερα ποσά κατά τα προηγούμενα έτη, φαίνεται να επαναλαμβάνεται το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο οι επενδυτές τείνουν να ενδιαφέρονται για ένα επενδυτικό προϊόν αφ' ότου έχει προηγηθεί μια μεγάλη άνοδος, η οποία λειτουργεί ως «κράχτης».

Ειδικότερα, με το Γενικό Δείκτη του ΧΑ να καταγράφει άνοδο για πέντε και πλέον συνεχόμενα έτη (από το 2021 έως σήμερα), το μέγιστο τμήμα των κεφαλαιακών εισροών έλαβε χώρα μόλις κατά τους τελευταίους 14 μήνες.

