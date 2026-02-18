Οι πέντε κορυφαίες επιλογές της Alpha Finance στο Χρηματιστήριο

H Alpha Finance επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η αγορά έχει εισέλθει ουσιαστικά σε έναν πολυετή θετικό κύκλο, «χάρη σε μια σειρά υποστηρικτικών παραγόντων που αναλύουμε σε αυτό το σημείωμα, και πιστεύουμε ότι θα παραμείνει σε ανοδική πορεία το 2026».

Οι βασικές ιδέες για το 2026 διαθέτουν καλή ισορροπία μεταξύ αύξησης κερδών, μερισματικής απόδοσης, ελκυστικής αποτίμησης, καθώς και πιθανών καταλυτών στο μέλλον. Από τον τραπεζικό τομέα, οι αναλυτές πιστεύουν ότι η Τράπεζα Κύπρου (€10,9) διατηρεί το πιο ελκυστικό προφίλ κινδύνου/απόδοσης.

Από τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, προτιμούν τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (€44,20) για να αξιοποιήσουν το θέμα των εγχώριων υποδομών και παραχωρήσεων, τη ΔΕΗ (€25,40) που ξεκινά ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο που οδηγεί σε σημαντική αύξηση των κερδών, την ΤΙΤΑΝ (€66,70) λόγω του φιλόδοξου σχεδίου της για επέκταση, διαφοροποίηση και βελτίωση της αποδοτικότητάς της και την Jumbo (€32,70), καθώς μετά την πρόσφατη αδυναμία της αγοράς προσφέρει ένα καλό σημείο εισόδου για να επωφεληθούμε από το επιτυχημένο επιχειρηματικό της μοντέλο.

«Η σύνθεση των top picks αντικατοπτρίζει, μεταξύ άλλων, την προτίμησή μας για μη χρηματοπιστωτικούς τίτλους σε αυτό το στάδιο», τονίζουν οι αναλυτές.

«Οι προσδοκίες μας είναι για θετική απόδοση 10-20% το 2026, χάρη στα υψηλότερα κέρδη και την περαιτέρω αναθεώρηση των αποτιμήσεων. Μετά από ένα 2025 χωρίς σημαντικές μεταβολές όσον αφορά τα εταιρικά κέρδη (λόγω των χαμηλότερων κερδών των τραπεζών), προβλέπουμε ότι τα καθαρά κέρδη σε επίπεδο αγοράς θα αυξηθούν κατά 7% φέτος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η αύξηση των κερδών θα προέλθει κυρίως από τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου αναμένουμε αύξηση 9%, ενώ τα κέρδη των τραπεζών αναμένεται να αυξηθούν κατά ένα μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Τα ενεργά προγράμματα επαναγοράς για τις περισσότερες μεγάλες και μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις θα ενισχύσουν περαιτέρω αυτές τις τάσεις σε επίπεδο EPS. Επιπλέον, αναμένουμε ότι οι διανομές κερδών θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο φέτος, λόγω των αυξημένων ποσοστών διανομής και των κερδών σε ολόκληρη την αγορά», εξηγεί η ομάδα της AF.

Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές

Παρά την αναθεώρηση της αξιολόγησης του περασμένου έτους, η ελληνική αγορά παραμένει ελκυστική από άποψη αποτίμησης, κατά την άποψή τους. Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να διαπραγματεύεται με έκπτωση άνω του 30% τόσο σε σχέση με το ιστορικό του (επίπεδα προ κρίσης), όσο και με τους βασικούς δείκτες (SXXP, MSCI EM) τόσο σε όρους P/E όσο και EV/EBITDA. «Καθώς ο κίνδυνος χώρας συνεχίζει να μειώνεται, η βιωσιμότητα των εταιρικών κερδών βελτιώνεται και η αγορά κινείται προς τον χώρο των ανεπτυγμένων αγορών, βλέπουμε περιθώρια για σταδιακή σύγκλιση των αποτιμήσεων τα επόμενα χρόνια», προσθέτουν.

«Βασικοί παράγοντες που αναμένουμε ότι θα στηρίξουν την απόδοση της αγοράς για το επόμενο έτος:

i) προοπτικές για υψηλότερα κέρδη και διανομές,

ii) οι εταιρικές ενέργειας θα πρέπει να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών,

iii) υγιείς μακροοικονομικοί δείκτες και σταθερό πολιτικό περιβάλλον,

iv) συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα, και

v) επιστροφή του ΧΑ στην αγορά των ανεπτυγμένων χωρών.

Επιπλέον, η σταδιακή ενσωμάτωση της εγχώριας αγοράς στην πλατφόρμα της Euronext θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο προς το τέλος του έτους, καθώς αυτό αυξάνει την προβολή των ελληνικών μετοχών», συνεχίζει η χρηματιστηριακή.

Τέλος, αναφορικά με τους κινδύνους, πιστεύουν ότι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αγορά παραμένουν κυρίως εξωτερικοί, και προέρχονται από τις πολιτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς οι αποτιμήσεις των παγκόσμιων αγορών μετοχών παραμένουν υψηλές σε σχέση με τα ιστορικά πρότυπα, ακόμη και μικρές απογοητεύσεις στις προσδοκίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.