Goldman Sachs: Οι συνέπειες του Αρειου Πάγου και οι τιμές-στόχοι στις τράπεζες

Σύνοψη

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η επίδραση της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη στις ελληνικές τράπεζες θα είναι διαχειρίσιμη, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δανείων έχει τιτλοποιηθεί και δεν βρίσκεται πλέον στους ισολογισμούς. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει έως τη δημοσίευση της πλήρους απόφασης — με τα αποτελέσματα δ' τριμήνου 2025 στις 26–27 Φεβρουαρίου να αποτελούν τον πρώτο κρίσιμο σταθμό.

Η Goldman Sachs «χαρτογραφεί» το τοπίο των ελληνικών τραπεζών μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη (νομοθεσία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών).

«Με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής να εκκρεμούν, παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με την ακριβή επίδραση για τις ελληνικές τράπεζες που καλύπτουμε. Ωστόσο, δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών των δανείων δεν περιλαμβάνεται πλέον στους ισολογισμούς των τραπεζών (καθώς έχει τιτλοποιηθεί), αναμένουμε ότι η πιθανή επίδραση θα είναι διαχειρίσιμη. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε ότι το θέμα θα παραμείνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 4ου τριμήνου του 2025 (με τις τέσσερις τράπεζες που καλύπτουμε να δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους στις 26 και 27 Φεβρουαρίου)», σημειώνει η αμερικανική τράπεζα.

Τα βασικά σημεία

Βασικές αλλαγές ► Εκτιμάται ως διαχειρίσιμη η επίδραση της απόφασης Αρείου Πάγου, λόγω τιτλοποίησης (securitisation) μεγάλου μέρους των δανείων Κατσέλη ► Εκκρεμεί η δημοσίευση της πλήρους νομικής απόφασης — αβεβαιότητα για αναδρομική ή μελλοντική εφαρμογή ► Αναμένονται τα αποτελέσματα δ' τριμήνου 2025 στις 26–27 Φεβρουαρίου ως πρώτος σταθμός αποτίμησης ► Διατηρείται σύσταση «αγορά» για Eurobank (στόχος 5,00€), Πειραιώς (10,50€) και Alpha Bank (5,10€) ► Αξιολογείται ως «ουδέτερη» η Εθνική Τράπεζα με στόχο 16,75€ και P/E (δείκτης τιμής προς κέρδη) 11,25x

Αναφορικά με το τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, ο Άρειος Πάγος δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει την πλήρη νομική απόφαση, κάτι που σημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τις ακριβείς λεπτομέρειες εφαρμογής.

Για παράδειγμα, παραμένει ασαφές αν η απόφαση θα εφαρμοστεί μελλοντικά ή αναδρομικά. Αν ο νόμος εφαρμοστεί αναδρομικά, ο αντίκτυπος θα μπορούσε ενδεχομένως να μετριαστεί από το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των δανείων που καλύπτονται από τον νόμο Κατσέλη δεν έφεραν τόκους τα πρώτα χρόνια μετά την εφαρμογή του.

Επιπλέον, ο οίκος σημειώνει ότι ενδέχεται να προκύψουν επιπλοκές σε σχέση με αποβιώσαντες δικαιούχους, συνυπόχρεους, εγγυητές κ.λπ., οι οποίοι ενδέχεται τελικά να μην δικαιούνται την ίδια μεταχείριση σε σύγκριση με τους αρχικούς δανειολήπτες που εξακολουθούν να πραγματοποιούν αποπληρωμές.

Σενάρια & Triggers

Θέμα / Μεταβλητή Επίπεδο / Σενάριο Τι σημαίνει / Ποιος επηρεάζεται Τι να δούμε / Trigger Εφαρμογή απόφασης Αρείου Πάγου Αναδρομική vs μελλοντική Αναδρομική: μεγαλύτερος αντίκτυπος, αλλά μετριάζεται από περίοδο χωρίς τόκους Δημοσίευση πλήρους απόφασης από τον Άρειο Πάγο Τιτλοποιημένα δάνεια Κατσέλη Σημαντικό μέρος εκτός ισολογισμών Περιορίζει την άμεση επίδραση στα κεφάλαια τραπεζών — servicers εκτεθειμένοι Αποτελέσματα δ' τριμήνου 2025 (26–27 Φεβρουαρίου) Eurobank — αποτίμηση P/E 10,5x, στόχος 5,00€, «αγορά» Κίνδυνοι: συμπίεση NIM, αύξηση κόστους πίστωσης, αργή αύξηση δανείων Εξέλιξη καθαρών περιθωρίων επιτοκίου (NIM) στα αποτελέσματα Πειραιώς / Alpha Bank P/E 10,25x / 10x, στόχοι 10,50€ / 5,10€, «αγορά» Κίνδυνοι: λειτουργικό κόστος, στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία κεφαλαίου Guidance διοικήσεων για κόστος πίστωσης 2026 Εθνική Τράπεζα P/E 11,25x, στόχος 16,75€, «ουδέτερη» Κίνδυνοι αν/καθ: M&A, ρυθμοί δανείων, κεφαλαιακή απόδοση Πιθανές εξαγορές (M&A) και πολιτική μερίσματος

Αποτίμηση, τιμές-στόχοι και βασικοί κίνδυνοι

Ο οίκος αποτιμά τη Eurobank εφαρμόζοντας πολλαπλάσιο P/E (δείκτης τιμής προς κέρδη) 10,5 φορές στις εκτιμήσεις των κερδών ανά μετοχή (EPS — Earnings Per Share) για το 2027, καταλήγοντας σε τιμή-στόχο 5,00 ευρώ. Η αξιολόγηση είναι «Αγορά». Οι βασικοί κίνδυνοι πτώσης της αξιολόγησης και του στόχου τιμής περιλαμβάνουν: βραδύτερη αύξηση των δανείων ή σημαντική συμπίεση των καθαρών περιθωρίων επιτοκίου (NIM — Net Interest Margin, η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων τόκων), μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση του λειτουργικού κόστους ή αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων, οποιαδήποτε σημαντική αύξηση του κόστους πίστωσης, το οποίο σύμφωνα με το μοντέλο της Goldman Sachs θα συνεχίσει να βελτιώνεται ελαφρώς, χαμηλότερα επίπεδα δημιουργίας κεφαλαίου και συνακόλουθη απόδοση για τους μετόχους.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, εφαρμόζει δείκτη P/E 10,25 φορές στις εκτιμήσεις EPS για το 2027, καταλήγοντας σε τιμή-στόχο 10,50 ευρώ. Η αξιολόγηση είναι επίσης «αγορά». Οι βασικοί κίνδυνοι για την αξιολόγηση και τον στόχο τιμής περιλαμβάνουν βραδύτερη αύξηση των δανείων ή σημαντική συμπίεση των καθαρών περιθωρίων επιτοκίου, μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση του λειτουργικού κόστους ή αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων, οποιαδήποτε σημαντική αύξηση του κόστους πίστωσης, χαμηλότερα επίπεδα δημιουργίας κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, χαμηλότερη απόδοση για τους μετόχους.

Για την Alpha Bank εφαρμόζει έναν πολλαπλασιαστή αποτίμησης P/E στις 10 φορές στις εκτιμήσεις EPS για το 2027, καταλήγοντας σε τιμή-στόχο 5,10 ευρώ. Η σύσταση είναι «αγορά». Οι βασικοί κίνδυνοι πτώσης της αξιολόγησης και του στόχου τιμής περιλαμβάνουν: χαμηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα, λόγω επιβράδυνσης της αύξησης των δανείων ή αύξησης των προμηθειών κάτω από τις προσδοκίες, υψηλότερα από τα αναμενόμενα πιστωτικά ή λειτουργικά κόστη, χαμηλότερα επίπεδα δημιουργίας κεφαλαίου.

Τέλος, αξιολογεί την Εθνική Τράπεζα εφαρμόζοντας έναν δείκτη P/E στις 11,25 φορές στις εκτιμήσεις EPS για το 2027 και καταλήγει σε στόχο τιμής 16,75 ευρώ. Η αξιολόγηση για τη μετοχή είναι ουδέτερη. Οι βασικοί κίνδυνοι ανοδικής/καθοδικής τάσης περιλαμβάνουν: ταχύτερη/αργότερη αύξηση των δανείων ή σημαντική επέκταση/συμπίεση των καθαρών περιθωρίων επιτοκίου, υψηλότερα/χαμηλότερα από τα αναμενόμενα λειτουργικά και πιστωτικά κόστη, υψηλότερα/χαμηλότερα επίπεδα δημιουργίας κεφαλαίου και απόδοσης για τους μετόχους, σημαντικά αυξάνουσες/μειωτικές συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A — Mergers & Acquisitions).

