Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο squeeze-out για την Ακρίτας

Η Ε.Κ. ενέκρινε το αίτημα της Κύκλος Συμμετοχών για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς της Ακρίτας.

Δημοσιεύθηκε: 19 Φεβρουαρίου 2026 - 17:47

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1082η/19.2.2026 συνεδρίασή του ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006

