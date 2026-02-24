Euroxx: Τι προβλέπει για τα αποτελέσματα των τραπεζών, οι τιμές-στόχοι

Η αυλαία της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου 2025 για τις ελληνικές τράπεζες ανοίγει αυτή την εβδομάδα, με τη Euroxx να διατηρεί σαφώς αισιόδοξη στάση για τον κλάδο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική που έχει ήδη αποτυπωθεί μέσα στη χρονιά, με ισχυρή αύξηση της καθαρής πιστωτικής επέκτασης στο τέλος του έτους και σχετικά σταθερά περιθώρια κέρδους.

Η αγορά, ωστόσο, αναμένεται να στρέψει το ενδιαφέρον της κυρίως στις προοπτικές για το 2026 και στους νέους τριετείς στόχους που θα παρουσιάσουν οι διοικήσεις. Οι ελληνικές τράπεζες καταγράφουν άνοδο 12% από την αρχή του έτους, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών (+4,2% για τον δείκτη SX7P), παρά την πρόσφατη διόρθωση που αποδόθηκε εν μέρει στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τα παλαιά δάνεια του νόμου Κατσέλη – εξέλιξη που η Euroxx αξιολογεί ως διαχειρίσιμη ως προς τις επιπτώσεις της.

Σε όρους αποτίμησης, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με μέσο δείκτη P/E περίπου 8,3 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, έναντι περίπου 9,6 φορές για τις περιφερειακές ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά το γεγονός ότι εμφανίζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και λειτουργούν σε ένα ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η Euroxx διατηρεί ως κορυφαίες επιλογές ενόψει αποτελεσμάτων τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, διατηρώντας σύσταση overweight για το σύνολο των τραπεζικών μετοχών που καλύπτει, με τιμή-στόχο τα 4,8 ευρώ για τη Eurobank (upside 22%), τα 16,3 ευρώ για την Εθνική (περιθώριο ανόδου 14%), τα 4,3 ευρώ για την Alpha Bank (περιθώριο 15%), τα 9,4 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (upside 16%) και τα 10 ευρώ για την Optima Bank, με περιθώριο ανόδου 3%.

Η αρχή γίνεται την Πέμπτη το πρωί με την Τράπεζα Πειραιώς, πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Την ίδια ημέρα ανακοινώνει αποτελέσματα και η Eurobank. Την Παρασκευή το πρωί θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα η Εθνική Τράπεζα και η Αlpha Bank. Η Optima Bank θα ανακοινώσει αποτελέσματα στις 3 Μαρτίου, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα πραγματοποιήσει και investor day στο Λονδίνο στις 5 Μαρτίου.

Τα αποτελέσματα 2025 και τα νέα business plans

Σε λειτουργικό επίπεδο, η Euroxx προβλέπει οριακή βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους σε τριμηνιαία βάση, καθώς οι τράπεζες έχουν πλέον απορροφήσει πλήρως τις μειώσεις επιτοκίων.

Παράλληλα, αναμένει ισχυρή διψήφια αύξηση στις προμήθειες, που θα ενισχύσει τα βασικά προ προβλέψεων κέρδη, εποχική άνοδο των λειτουργικών εξόδων και απουσία αρνητικών εκπλήξεων στο κόστος κινδύνου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα νέα επιχειρηματικά πλάνα, τα οποία εκτιμάται ότι θα επιβεβαιώσουν την ανοδική προοπτική του κλάδου: ετήσια αύξηση δανείων της τάξης του 8%-10% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, σχεδόν 10% μέση ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή και πιθανή περαιτέρω ενίσχυση των ποσοστών διανομής κερδών.

Με αυτά τα δεδομένα, η Euroxx βλέπει τις ελληνικές τράπεζες να διατηρούν την επενδυτική τους ελκυστικότητα και το 2026.