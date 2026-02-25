Εθνική Τράπεζα: Αγορά 301.000 ιδίων μετοχών από 16/2 έως 24/2/2026

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 16/02/2026 έως και 24/02/2026 απέκτησε συνολικά 301.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €14,2038 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €4.275.329,30.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 12.968.755 ιδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,42% του μετοχικού κεφαλαίου της.