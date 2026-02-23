Χρηματιστήριο: Μοιράζει κεφάλαια 1,25 δισ. με το... καλημέρα

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα της φετινής χρονιάς, αρκετές εταιρείες έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να αντλήσουν «φρέσκο χρήμα» από το Χρηματιστήριο της Αθήνας, είτε μέσω αυξήσεων των μετοχικών τους κεφαλαίων, είτε μέσα από την έκδοση ομολόγων.

Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν πως το θερμό χρηματιστηριακό κλίμα λειτουργεί θετικά προς μια τέτοια εξέλιξη και πως η ζήτηση για πρόσθετα κεφάλαια θα ήταν πολύ μεγαλύτερη εάν η πλειονότητα των εισηγμένων εταιρειών δεν εμφάνιζε ισχυρή ή και σε -ορισμένες περιπτώσεις- πλεονάζουσα ρευστότητα.

«Οι συστημικές τράπεζες διαθέτουν δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις μόλις γύρω στο 65%, περίπου τριάντα εισηγμένες έχουν θετικό καθαρό ταμείο και τέλος η πλειονότητα των υπόλοιπων εταιρειών επιτυγχάνει ικανοποιητικές λειτουργικές ταμειακές ροές, έτσι ώστε να μπορεί από μόνη της να χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά της προγράμματα», υποστηρίζει γνωστός αναλυτής.

Πάντως, ήδη μέσα στον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας πληροφορικής QNR, μέσω της οποίας αντλήθηκαν 8,835 εκατ. ευρώ (πρόγραμμα εξαγορών άλλων επιχειρήσεων του κλάδου).

Επίσης, η Crediabank έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε ΑΜΚ επιδιώκοντας να αντλήσει γύρω στα 300 εκατ. ευρώ, ποσό πέρα από τη διεύρυνση του free float, στόχο έχει να επιταχύνει την οργανική ανάπτυξη και να χρηματοδοτήσει κινήσεις εξαγορών εταιρειών συναφών δραστηριοτήτων.

Η μεγαλύτερη σε μέγεθος αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να είναι φέτος αυτή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, καθώς η εισηγμένη καλείται να καταβάλει το ποσό των 510 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλύψει το ποσοστό της στην ΑΜΚ ύψους ενός δισ. ευρώ που έχει προγραμματίσει η θυγατρική της ΑΔΜΗΕ.

H Y/KNOT (πρώην Kυριακούλης) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αντλήσει μέσω ΑΜΚ το ποσό το 22,8 εκατ. ευρώ, με κύριο στόχο την περαιτέρω επέκτασή της στο χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Από την πλευρά της η Softweb αποφάσισε ΑΜΚ ύψους 1,22 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξαγορά του 51% των μετοχών της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Alphabit.

Όπως όλα δείχνουν, θα υπάρξουν και άλλες εισηγμένες που θα προχωρήσουν σε ΑΜΚ μέσα στη φετινή χρονιά.

Στο μέτωπο των εταιρικών ομολόγων, ήδη ολοκληρώθηκε στις 20/2/2026 με επιτυχία η άντληση κεφαλαίων από την Capital Clean Energy Carriers του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έκδοση της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ προγραμματίζει και η Premia Properties το πρώτο φετινό εξάμηνο.

Μόνο οι παραπάνω εκδόσεις οδηγούν αθροιστικά (τόσο για ΑΜΚ, όσο και για ομολογιακά δάνεια) στην άντληση 1,25 δισ. ευρώ, με την προοπτική το ποσό αυτό να μεγαλώσει κατά πολύ μέσα στο 2026.

Για παράδειγμα, «εκκρεμεί» από πέρυσι μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor (εκτός των άλλων και για τη διεύρυνση του free float), ενώ πιθανόν σε αντίστοιχη κίνηση να προχωρήσει και κάποια άλλη ΑΕΕΑΠ.

Σύμφωνα επίσης με παράγοντες της αγοράς, φαίνεται να υπάρχει «ουρά» τόσο για νέες εισαγωγές εταιρειών στο ΧΑ (στην Κύρια, αλλά ιδιαίτερα στην Εναλλακτική Αγορά, μετά και τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσμοθετηθεί), όσο και για εκδόσεις νέων εταιρικών ομολόγων (περίοδος χαμηλών επιτοκίων).

Επιπρόσθετα, ο ΟΠΑΠ θα μεγαλώσει μέσα από την απορρόφηση της Allwyn, ενώ αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αναμένονται από αρκετές εισηγμένες εταιρείες με έμμεσο τρόπο, όπως μέσα από επανεπενδύσεις μερισμάτων και από προγράμματα stock options (διάθεση μετοχών σε στελέχη έναντι προνομιακού τιμήματος).