JP Morgan: Πόσο αντέχουν οι αγορές τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει επαναφέρει στο επίκεντρο των αγορών τον γεωπολιτικό κίνδυνο, με την JP Morgan να προειδοποιεί ότι η νέα ένταση μπορεί να επηρεάσει σημαντικούς κλάδους και να αυξήσει τη μεταβλητότητα στις χρηματιστηριακές αγορές της περιοχής.

Σε έκθεσή της για τις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA), η ομάδα στρατηγικής της αμερικανικής τράπεζας αναφέρει ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές εξελίξεις είναι πιο έντονες σε σχέση με προηγούμενα επεισόδια, γεγονός που μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση στην επενδυτική ψυχολογία και την πορεία των μετοχών.

Παρότι οι προηγούμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή δεν οδήγησαν σε παρατεταμένες διορθώσεις των χρηματιστηρίων, η τρέχουσα κλιμάκωση χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή και ευρύτερες επιπτώσεις, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα για τις αγορές.

Σύμφωνα με την ανάλυση της αμερικανικής τράπεζας, οι αγορές της περιοχής έχουν δεχθεί πιέσεις μετά την έναρξη της σύγκρουσης, με τις μετοχές να κινούνται πτωτικά ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο.

Ωστόσο, οι επενδυτές τείνουν να συγκρίνουν την τρέχουσα κρίση με προηγούμενα επεισόδια έντασης στη Μέση Ανατολή, όπου το μοτίβο ήταν σχετικά σταθερό: αρχικά καταγράφεται πτώση των χρηματιστηρίων και άνοδος των τιμών της ενέργειας, ενώ στη συνέχεια οι αγορές ανακάμπτουν όταν η ένταση αρχίζει να αποκλιμακώνεται.

Παρά ταύτα, η J.P. Morgan επισημαίνει ότι αυτή τη φορά υπάρχουν σημαντικές διαφορές, όπως η ευρύτερη στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, η στοχευμένη επίθεση σε κρίσιμες υποδομές και η αυξημένη πιθανότητα παρατεταμένης αστάθειας στην περιοχή.

Οι κλάδοι που εμφανίζονται πιο ανθεκτικοί

Στην τρέχουσα συγκυρία, οι αναλυτές της τράπεζας θεωρούν ότι ορισμένοι κλάδοι εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι εταιρείες ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και βασικών καταναλωτικών αγαθών, καθώς τα επιχειρηματικά τους μοντέλα συνδέονται με πιο σταθερή ζήτηση και λιγότερη κυκλικότητα.

Αντίθετα, μεγαλύτερη ευαισθησία εμφανίζουν οι κλάδοι που εξαρτώνται από τον τουρισμό, τις μετακινήσεις και τις επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή κινητικότητα και την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο της ενέργειας, καθώς η περιοχή αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20-30% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και LNG. Η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και η διάρκεια πιθανών διαταραχών στις ροές ενέργειας θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία των τιμών της ενέργειας και των αγορών.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής των ενεργειακών ροών, η JP Morgan εκτιμά ότι θα μπορούσαν να προκύψουν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το βασικό σενάριο των επενδυτών

Παρά την αυξημένη ένταση, οι περισσότεροι επενδυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η σύγκρουση θα έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια. Σύμφωνα με την J.P. Morgan, η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί ένα σενάριο σύγκρουσης διάρκειας περίπου δύο έως τεσσάρων εβδομάδων πριν από μια πιθανή αποκλιμάκωση και επιστροφή σε μια εύθραυστη ισορροπία.

Ωστόσο, οι αναλυτές τονίζουν ότι το βασικό ρίσκο παραμένει η πιθανότητα παρατεταμένης αστάθειας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις αγορές και σε πιο έντονες κινήσεις των τιμών ενέργειας.

Η συνολική εκτίμηση της τράπεζας είναι ότι η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τις αγορές το επόμενο διάστημα. Αν και οι προηγούμενες κρίσεις έδειξαν ότι οι αγορές έχουν την τάση να ανακάμπτουν σχετικά γρήγορα, η ένταση της τρέχουσας σύγκρουσης και η πιθανότητα διαταραχών στην παγκόσμια αγορά ενέργειας καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα εύθραυστη για τους επενδυτές.