Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στην καταχώριση της ΕΝ.Α ως Αγοράς Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Μεταξύ άλλων η Ε.Κ. ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Α.Ε. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δημοσιεύθηκε: 4 Μαρτίου 2026 - 17:59

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1083η/4.3.2026 συνεδρίασή του ενέκρινε:

 Την αίτηση της «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» για την καταχώριση του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης «Εναλλακτική Αγορά» ως Αγοράς Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση των νέων κανόνων λειτουργίας στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr.

 Την τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Α.Ε. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι νέοι Κανονισμοί θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr.

