#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών στην αγορά ομολόγων για το 2025

Τη λίστα με την κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών στην ελληνική αγορά ομολόγων για το σύνολο της περυσινής χρονιάς δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών στην αγορά ομολόγων για το 2025

Δημοσιεύθηκε: 6 Μαρτίου 2026 - 13:23

Η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 είναι η ακόλουθη:

  1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  3. DEUTSCHE BANK AG
  4. BofA SECURITIES EUROPE SA
  5. ALPHA BANK
  6. JP MORGAN SE
  7. EUROBANK S.A.
  8. MORGAN STANLEY EUROPE SE
  9. BARCLAYS BANK IRELAND PLC
  10. BNP PARIBAS S.A
  11. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
  12. SOCIETE GENERALE
  13. CITIBANK EUROPE PLC
  14. COMMERZBANK AG
  15. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
  16. UBS EUROPE SE
  17. INTESA SANPAOLO S.p.A.
  18. HSBC CONTINENTAL EUROPE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πόσο συμφέρουν τώρα οι επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Στο 3,34% η απόδοση του 10ετούς, υπερκάλυψη 2,62 φορές

Ράλι στις τιμές των ιαπωνικών ομολόγων

Αυξημένα τα επιτόκια στα νέα δάνεια τον Ιανουάριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο