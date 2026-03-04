Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές έχασαν τα κέρδη της χρονιάς

Σωρευτικές απώλειες που αγγίζουν το 10% γράφει σε τρεις συνεδριάσεις το ελληνικό χρηματιστήριο σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, ενώ ο τραπεζικός υποχωρεί κατά 12,9%, με αμφότερους να έχουν πλέον διαγράψει τα κέρδη του 2026 και να κινούνται σε αρνητικό έδαφος από την αρχή του έτους.

Η ένταση του sell off αποτυπώνεται όχι μόνο στις ετήσιες αποδόσεις αλλά και στη διεύρυνση της απόστασης από τα υψηλά έτους.

Η πίεση αποτυπώνεται τόσο στις αποδόσεις από την αρχή του έτους όσο και στη διεύρυνση της απόστασης από τα υψηλά 2026. Η CrediaBank έκλεισε στο 1,12 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 30,17% από 1/1/2026 και διαπραγματεύεται περίπου 35% χαμηλότερα από το υψηλό της χρονιάς (1,722 ευρώ).

Η METLEN έκλεισε στα 33,36 ευρώ, με πτώση 23,84% από την αρχή του έτους και απόσταση περίπου 30% από το υψηλό των 47,68 ευρώ. Ο ΟΠΑΠ, στα 14,72 ευρώ, εμφανίζει απώλειες 22,93% από 1/1 και κινείται περίπου 22,6% χαμηλότερα από το υψηλό έτους (19,03 ευρώ).

Η Jumbo ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 23,56 ευρώ, με απώλειες 15,56% από την αρχή του έτους και απόσταση σχεδόν 18% από το υψηλό των 28,70 ευρώ.

Η Lamda Development έκλεισε στα 6,16 ευρώ (-13,48% από 1/1), περίπου 20,6% χαμηλότερα από το υψηλό των 7,76 ευρώ, ενώ η Aegean Airlines στα 11,82 ευρώ (-17,11% από 1/1) απέχει άνω του 23% από το υψηλό των 15,36 ευρώ. Σημαντική παραμένει και η πίεση στην Ελλάκτωρ, που έκλεισε στo 1,136 ευρώ (-15,73% από 1/1), περίπου 25% χαμηλότερα από το υψηλό έτους.

Στον τραπεζικό κλάδο, η εικόνα είναι διαφοροποιημένη αλλά με εμφανή επιδείνωση του momentum. Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,21 ευρώ, με απώλειες 10,34% από την αρχή του έτους και περίπου 28,5% χαμηλότερα από το υψηλό 2026 (4,489 ευρώ). Η Εθνική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 12,45 ευρώ (-4,23% από 1/1), αλλά παραμένει άνω του 22% χαμηλότερα από το υψηλό των 16,005 ευρώ.

Η Eurobank έκλεισε στα 3,411 ευρώ (-0,41% από 1/1), με απόσταση περίπου 22,3% από το υψηλό των 4,392 ευρώ. Η Πειραιώς, αν και διατηρεί θετική απόδοση 4,53% από την αρχή του έτους, έκλεισε στα 7,102 ευρώ και παραμένει περίπου 21% χαμηλότερα από το υψηλό των 8,99 ευρώ.