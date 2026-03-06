Euroxx: Καμία διαρροή δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση του Ιανουαρίου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Κατόπιν ενδελεχούς και ολοκληρωμένου ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε διαρροή δεδομένων.

Δημοσιεύθηκε: 6 Μαρτίου 2026 - 15:01

Σε συνέχεια της από 26.01.2026 ανακοίνωσής της, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αντιμετώπισε περιστατικό κακόβουλης εξωτερικής κυβερνοεπίθεσης σε τμήμα των πληροφοριακών της συστημάτων.

Τα συστήματα ασφαλείας της Εταιρείας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και εντός του πρώτου εικοσιτετραώρου η απειλή τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Οπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, κατόπιν ενδελεχούς και ολοκληρωμένου ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε διαρροή δεδομένων. Για προληπτικούς λόγους και στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επιχειρησιακής συνέχειας και διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών, ορισμένα συστήματα τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας· πλέον έχουν αποκατασταθεί πλήρως και το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας διεξάγεται κανονικά.

Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και η προστασία του επενδυτικού κοινού. Για τον λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ασφάλεια και να αναβαθμίζουμε συνεχώς τα συστήματά μας, εφαρμόζοντας κάθε φορά τις πιο προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, καταλήγει η εταιρεία. 

