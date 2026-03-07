Το εβδομαδιαίο «ταμείο» στις αγορές από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 6 Μαρτίου 2026 επιφύλασσε αναταράξεις εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις εχθροπραξίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης προκάλεσε ένα κύμα φυγής (risk-off) από τις μετοχές αλλά και από τα ασφαλή καταφύγια όπως τα πολύτιμα μέταλλα.

Wall Street: Υπό την πίεση του πολέμου και της αγοράς εργασίας

Στη Νέα Υόρκη, οι δείκτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με διπλό «χτύπημα»: την αβεβαιότητα του πολέμου και τα απογοητευτικά στοιχεία από την αγορά εργασίας. Ο Dow Jones σημείωσε εβδομαδιαίες απώλειες της τάξεως του 3,01% και ήταν ο βασικός δείκτης που υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα, υποχωρώντας κάτω από τις 48.000 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 2,01%, ενώ ο Nasdaq διολίσθησε κατά 1,24%, καθώς η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα κατέστησε τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών λιγότερο ελκυστικές. Οι μόνες μετοχές που «αντιστάθηκαν» ήταν αυτές του αμυντικού τομέα (Lockheed Martin, RTX) και της ενέργειας.

Ευρώπη και Χρηματιστήριο Αθηνών

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δέχθηκαν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις εξαιτίας της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Μέση Ανατολή. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 5,5%, ενώ ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψαν απώλειες άνω του 6,5% στο σύνολο της εβδομάδας

Στην Ελλάδα, το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολούθησε την αρνητική τάση με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 6,8% σε εβδομαδιαία βάση, επιστρέφοντας κοντά στη ζώνη των 2.100 μονάδων. Οι τράπεζες δέχθηκαν τις ισχυρότερες πιέσεις.

Εμπορεύματα: Το ράλι του «μαύρου χρυσού» και των πολύτιμων μετάλλων

Η εικόνα στα εμπορεύματα είχε δύο όψεις, αντανακλώντας τον φόβο για διακοπή στον εφοδιασμό πετρελαίου από τις χώρε του Κόλπου. Αυτό είχα σαν αποτέλεσμα οι τιμές του ορυκτού καυσίμου να επιδοθούν σε ράλι και να προσεγγίζουν πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του μπρεντ σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο 28,37%, φθάνοντας κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δημιούργησε φόβους για έλλειψη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντίστοιχα του αργού εκτινάχθηκε κατά 35,63% και να αναρριχηθεί στα 90,90 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του φυσικού αερίου εκτοξεύθηκε κατά 67% και από τα 31,9 ευρώ έφθασε στα 53 ευρώ.

Ο χρυσός δεν δικαιολόγησε τη φήμη του ως ασφαλές καταφύγιο καθώς υποχώρησε στην εβδομάδα κατά 1,70% στα 5.178,50 δολάρια η ουγκιά, ενώ το ασήμι έχασε σχεδόν 10%, με την πλατίνα και το παλλάδιο να σημειώνουν πτώση επίσης.

Στα βασικά μέταλλα, το αλουμίνιο σημείωσε άνοδο σχεδόν 9% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 3.425 δολάρια ο τόνος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους για την παραγωγή, ενώ ο χαλκός απώλεσε 3,74%.

Συνάλλαγμα και oμόλογα: Η κυριαρχία του δολαρίου

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο λειτούργησε ως το απόλυτο καταφύγιο. Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου (EUR/USD) διολίσθησε κατά 1,66% μέσα στην εβδομάδα, υποχωρώντας προς το 1,16, καθώς η Ευρώπη θεωρείται πιο ευάλωτη στο ενεργειακό σοκ.

Στα ομόλογα, οι αποδόσεις κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν επίμονο πληθωρισμό. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς σκαρφάλωσε στο 4,11%, ενώ το ελληνικό 10ετές κινήθηκε προς το 3,6%, με τα spreads να ανοίγουν εξαιτίας της τάσης για αποστροφή του κινδύνου.