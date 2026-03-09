#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ

SunriseMezz: Δεν πραγματοποιήθηκε είσπραξη τοκομεριδίων

Αφορά την προηγούμενη 3μηνη περίοδο τόκων.

Δημοσιεύθηκε: 9 Μαρτίου 2026 - 19:15

SunriseMezz: Δεν πραγματοποιήθηκε είσπραξη τοκομεριδίων
Η SunriseMezz ανακοινώνει ότι κατά τον Φεβρουάριο 2026, δεν πραγματοποιήθηκε είσπραξη τόκων αναφορικά με την προηγούμενη 3μηνη περίοδο.

