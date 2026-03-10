Στα €12,2 δισ. η χασούρα στο Χρηματιστήριο, τα μεγάλα θύματα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Βαριές οι έως τώρα απώλειες σε τράπεζες και blue chips. Ποιες είναι πρώτες στη λίστα σε όρους απώλειας χρηματιστηριακής αξίας. Αναλυτικός πίνακας.

Δημοσιεύθηκε: 10 Μαρτίου 2026 - 07:30

Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών στο διάστημα που ακολούθησε την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων που συνθέτουν τον Γενικό Δείκτη να μειώνεται δραστικά.

Με βάση τα στοιχεία των αποτιμήσεων στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν ξεκινήσει η γεωπολιτική ένταση, και στις 9 Μαρτίου, η αγορά έχει χάσει συνολικά περίπου 12,24 δισ. ευρώ σε χρηματιστηριακή αξία και να διαμορφώνεται στα 134 δισ. ευρώ.

Η υποχώρηση αυτή αποτυπώνει την έντονη μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα, οι ανησυχίες για την πορεία της ενέργειας και η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές οδήγησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις σε μεγάλο μέρος του ταμπλό.

Τη μεγαλύτερη απώλεια κεφαλαιοποίησης κατέγραψε η Eurobank, η οποία είδε την αποτίμησή της να μειώνεται κατά περίπου 1,47 δισ. ευρώ, από 14,24 δισ. σε 12,77 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Πειραιώς που απώλεσε 1,28 δισ. ευρώ.

Η πρώτη σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένη έχει χάσει οριακά πάνω από 1 δισ. ευρώ, ενώ σημαντική πτώση καταγράφουν και άλλες μεγάλες τράπεζες:

  • Alpha Bank: -882 εκατ. ευρώ
  • Εθνική Τράπεζα: -791 εκατ. ευρώ

Ισχυρές πιέσεις σημειώθηκαν και σε βιομηχανικούς και ενεργειακούς τίτλους. Η Viohalco έχει χάσει 923 εκατ. ευρώ και η θυγατρική Cenergy περίπου 782 εκατ. ευρώ, Η ΔΕΗ αποτιμάται πλέον 724 εκατ. ευρώ χαμηλότερα, ενώ απώλειες άνω των 600 εκατ. ευρώ σημείωσε η Titan.

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν επίσης η ΟΠΑΠ-Allwyn με απώλειες περίπου 517 εκατ. ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου με 349 εκατ. ευρώ και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με περίπου 340 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των τίτλων που κατέγραψαν σημαντική μείωση κεφαλαιοποίησης συγκαταλέγονται, επίσης:

  • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: -281 εκατ. ευρώ
  • Lamda Development: -129 εκατ. ευρώ
  • Aegean Airlines: -213 εκατ. ευρώ
  • Quest Holdings: -66 εκατ. ευρώ
  • ΚΡΙ-ΚΡΙ: -71 εκατ. ευρώ

Οι λίγες εξαιρέσεις

Παρά τη συνολική πτώση της αγοράς, ορισμένες μετοχές κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά στο ίδιο διάστημα.

Ξεχωρίζει η Motor Oil, η οποία ενίσχυσε την κεφαλαιοποίησή της κατά περίπου 71 εκατ. ευρώ, επωφελούμενη από τη δυναμική των ενεργειακών τιμών.

Θετικό πρόσημο καταγράφουν επίσης η Hellenic Energy, με αύξηση περίπου 70 εκατ. ευρώ, και η ΕΥΔΑΠ, που σημείωσε άνοδο περίπου 66 εκατ. ευρώ σε όρους χρηματιστηριακής αξίας, επωφελούμενη από το ράλι που ακολούθησε η το 10% από την ΓΕΚ Τέρνα.

Μικρότερες αυξήσεις ή οριακή πτώση εμφάνισαν και τίτλοι όπως η ΕΧΑΕ, η Dimand και η Qualco Group.

