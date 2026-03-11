Xρηματιστήριο: Κερδισμένα και χαμένα mid caps στις μέρες του πολέμου

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν. Η σύγκριση των αποτιμήσεων μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 10 Μαρτίου δείχνει ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση των εταιρειών του δείγματος μειώθηκε από 9,78 δισ. ευρώ σε 8,92 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 854 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα των επιμέρους τίτλων παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, με αρκετές μετοχές να καταγράφουν διψήφιες ή υψηλές μονοψήφιες ποσοστιαίες απώλειες, ενώ ελάχιστες εμφάνισαν άνοδο στο ίδιο διάστημα.

Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες πτώσεις

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση κατέγραψε η Intracom Holdings, με πτώση -11,49% (απώλεια κεφαλαιοποίησης περίπου 67,7 εκατ. ευρώ).

Ακολούθησαν:

Autohellas: -9,28% (περίπου 63 εκατ. ευρώ)

-9,28% (περίπου 63 εκατ. ευρώ) ΚΡΙ-ΚΡΙ: -8,96%

-8,96% ΑΔΜΗΕ: -7,04%

-7,04% Quest Holdings: -6,62% (περίπου 90 εκατ. ευρώ)

-6,62% (περίπου 90 εκατ. ευρώ) Alter Ego Media: -6,03%

-6,03% Trade Estates: -5,30%

-5,30% Avax: -5,23%

-5,23% Ideal Holdings: -4,25%

-4,25% ΟΛΘ: -4,24%

-4,24% Bally’s Intralot: -4,36% (περίπου 235 εκατ. ευρώ)

Η τελευταία καταγράφει τη μεγαλύτερη απώλεια κεφαλαιοποίησης μεταξύ των εταιρειών του δείγματος, λόγω και της υψηλής αποτίμησής της πριν την έναρξη της διόρθωσης.

Πιο περιορισμένες ήταν οι απώλειες για τίτλους όπως:

Profile: -3,21%

-3,21% ΟΛΠ: -2,92% (περίπου 79 εκατ. ευρώ)

-2,92% (περίπου 79 εκατ. ευρώ) Ελλάκτωρ: -0,62%

Οι λίγες θετικές εξαιρέσεις

Μέσα στο γενικευμένο αρνητικό κλίμα, λίγες μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν άνοδο.

Ξεχώρισε η Dimand, με άνοδο +8,33%, ενώ θετική πορεία εμφάνισαν επίσης:

Fourlis Holdings: +2,40%

+2,40% Qualco: +1,80%

+1,80% ΕΧΑΕ: +1,02%

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη διαφοροποίηση που εμφανίζεται στο ταμπλό της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, όπου η ένταση της διόρθωσης δεν ήταν ομοιόμορφη, με ορισμένες εταιρείες να εμφανίζουν σημαντική ανθεκτικότητα παρά το γενικευμένο κύμα ρευστοποιήσεων.