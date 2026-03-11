Xρηματιστήριο: Κερδισμένα και χαμένα mid caps στις μέρες του πολέμου

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν. Η σύγκριση των αποτιμήσεων μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 10 Μαρτίου δείχνει ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση των εταιρειών του δείγματος μειώθηκε από 9,78 δισ. ευρώ σε 8,92 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 854 εκατ. ευρώ.
Η εικόνα των επιμέρους τίτλων παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, με αρκετές μετοχές να καταγράφουν διψήφιες ή υψηλές μονοψήφιες ποσοστιαίες απώλειες, ενώ ελάχιστες εμφάνισαν άνοδο στο ίδιο διάστημα.
Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες πτώσεις
Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση κατέγραψε η Intracom Holdings, με πτώση -11,49% (απώλεια κεφαλαιοποίησης περίπου 67,7 εκατ. ευρώ).
Ακολούθησαν:
- Autohellas: -9,28% (περίπου 63 εκατ. ευρώ)
- ΚΡΙ-ΚΡΙ: -8,96%
- ΑΔΜΗΕ: -7,04%
- Quest Holdings: -6,62% (περίπου 90 εκατ. ευρώ)
- Alter Ego Media: -6,03%
- Trade Estates: -5,30%
- Avax: -5,23%
- Ideal Holdings: -4,25%
- ΟΛΘ: -4,24%
- Bally’s Intralot: -4,36% (περίπου 235 εκατ. ευρώ)
Η τελευταία καταγράφει τη μεγαλύτερη απώλεια κεφαλαιοποίησης μεταξύ των εταιρειών του δείγματος, λόγω και της υψηλής αποτίμησής της πριν την έναρξη της διόρθωσης.
Πιο περιορισμένες ήταν οι απώλειες για τίτλους όπως:
- Profile: -3,21%
- ΟΛΠ: -2,92% (περίπου 79 εκατ. ευρώ)
- Ελλάκτωρ: -0,62%
Οι λίγες θετικές εξαιρέσεις
Μέσα στο γενικευμένο αρνητικό κλίμα, λίγες μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν άνοδο.
Ξεχώρισε η Dimand, με άνοδο +8,33%, ενώ θετική πορεία εμφάνισαν επίσης:
- Fourlis Holdings: +2,40%
- Qualco: +1,80%
- ΕΧΑΕ: +1,02%
Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη διαφοροποίηση που εμφανίζεται στο ταμπλό της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, όπου η ένταση της διόρθωσης δεν ήταν ομοιόμορφη, με ορισμένες εταιρείες να εμφανίζουν σημαντική ανθεκτικότητα παρά το γενικευμένο κύμα ρευστοποιήσεων.