#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Νευρικότητα στις ασιατικές αγορές, μικρή άνοδος στο πετρέλαιο

Xρηματιστήριο: Κερδισμένα και χαμένα mid caps στις μέρες του πολέμου

Στα 854 εκατ. περιορίστηκε η απώλεια σε όρους κεφαλαιοποίησης για την συγκεκριμένη κατηγορία του Χρηματιστηρίου. Ποιες μετοχές έβγαλαν «άμυνες» ποιες βυθίστηκαν με διψήφιες απώλειες. Αναλυτικός Πίνακας.

Xρηματιστήριο: Κερδισμένα και χαμένα mid caps στις μέρες του πολέμου

Δημοσιεύθηκε: 11 Μαρτίου 2026 - 07:35

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν. Η σύγκριση των αποτιμήσεων μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 10 Μαρτίου δείχνει ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση των εταιρειών του δείγματος μειώθηκε από 9,78 δισ. ευρώ σε 8,92 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 854 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα των επιμέρους τίτλων παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, με αρκετές μετοχές να καταγράφουν διψήφιες ή υψηλές μονοψήφιες ποσοστιαίες απώλειες, ενώ ελάχιστες εμφάνισαν άνοδο στο ίδιο διάστημα.

Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες πτώσεις

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση κατέγραψε η Intracom Holdings, με πτώση -11,49% (απώλεια κεφαλαιοποίησης περίπου 67,7 εκατ. ευρώ).

Ακολούθησαν:

  • Autohellas: -9,28% (περίπου 63 εκατ. ευρώ)
  • ΚΡΙ-ΚΡΙ: -8,96%
  • ΑΔΜΗΕ: -7,04%
  • Quest Holdings: -6,62% (περίπου 90 εκατ. ευρώ)
  • Alter Ego Media: -6,03%
  • Trade Estates: -5,30%
  • Avax: -5,23%
  • Ideal Holdings: -4,25%
  • ΟΛΘ: -4,24%
  • Bally’s Intralot: -4,36% (περίπου 235 εκατ. ευρώ)

Η τελευταία καταγράφει τη μεγαλύτερη απώλεια κεφαλαιοποίησης μεταξύ των εταιρειών του δείγματος, λόγω και της υψηλής αποτίμησής της πριν την έναρξη της διόρθωσης.

Πιο περιορισμένες ήταν οι απώλειες για τίτλους όπως:

  • Profile: -3,21%
  • ΟΛΠ: -2,92% (περίπου 79 εκατ. ευρώ)
  • Ελλάκτωρ: -0,62%

Οι λίγες θετικές εξαιρέσεις

Μέσα στο γενικευμένο αρνητικό κλίμα, λίγες μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν άνοδο.

Ξεχώρισε η Dimand, με άνοδο +8,33%, ενώ θετική πορεία εμφάνισαν επίσης:

  • Fourlis Holdings: +2,40%
  • Qualco: +1,80%
  • ΕΧΑΕ: +1,02%

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη διαφοροποίηση που εμφανίζεται στο ταμπλό της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, όπου η ένταση της διόρθωσης δεν ήταν ομοιόμορφη, με ορισμένες εταιρείες να εμφανίζουν σημαντική ανθεκτικότητα παρά το γενικευμένο κύμα ρευστοποιήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στα €12,2 δισ. η χασούρα στο Χρηματιστήριο, τα μεγάλα θύματα

Χάσμα αποδόσεων για τα «βαριά χαρτιά» του Χρηματιστηρίου

Χρηματιστήριο: Οι αποτιμήσεις, τα σενάρια και οι τιμές-στόχοι

Pantelakis Securities: Ανεβάζει στα €6,9 την τιμή-στόχο για Alter Ego

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο