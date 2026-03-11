Goldman Sachs: Τι άκουσε από τους τραπεζίτες στην Αθήνα

Σε μια περίοδο όπου η εικόνα των ελληνικών τραπεζών παραμένει από τις ισχυρότερες των τελευταίων ετών, η Goldman Sachs, έπειτα από τις συναντήσεις που είχε στην Αθήνα με τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών και με την Τράπεζα Κύπρου, στέκεται σε τρία βασικά συμπεράσματα: την πιστωτική ζήτηση που παραμένει ανθεκτική, την ποιότητα ενεργητικού που συνεχίζει να στηρίζει τις επιδόσεις του κλάδου και το περιθώριο για υψηλότερες διανομές και επιλεκτικές εξαγορές διευρύνεται.

Στο report με τίτλο «Greece Banks - Key Takeaways from Management Meetings in Athens», με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2026, ο οίκος καταγράφει τα βασικά μηνύματα που έλαβαν από Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου, μετά τις επαφές τους στην Αθήνα στις 9 και 10 Μαρτίου.

Στο μέτωπο των αποτιμήσεων, η Goldman Sachs διατηρεί σύσταση αγοράς για Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Αlpha Bank, με τιμές-στόχους στα 5,00 ευρώ, 10,50 ευρώ και 5,10 ευρώ αντίστοιχα, ενώ για την Εθνική Τράπεζα η σύσταση παραμένει ουδέτερη με τιμή-στόχο τα 17,50 ευρώ. Οι αποτιμήσεις βασίζονται σε πολλαπλασιαστές P/E για το 2027, στις 10,5 φορές για την Eurobank, 10,25 φορές για την Τράπεζα Πειραιώς, 10,0 φορές για την Αlpha Bank και 11,25 φορές για την Εθνική.

Το βασικό συμπέρασμα του report είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πλέον σε ένα νέο στάδιο. Η εξυγίανση των ισολογισμών έχει ολοκληρωθεί, η κερδοφορία παραμένει ισχυρή, η πιστωτική επέκταση συνεχίζεται και η συζήτηση μετατοπίζεται όλο και περισσότερο στο πώς θα μοιραστεί και πώς θα αξιοποιηθεί το πλεονάζον κεφάλαιο. Για τη Goldman Sachs, αυτό είναι ίσως το πιο καθαρό σημάδι ότι ο κλάδος έχει περάσει οριστικά σε φάση κανονικότητας και στρατηγικής ωρίμανσης.

Τι συζήτησε με τους Έλληνες τραπεζίτες

Η γενική εικόνα που μεταφέρει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα είναι ότι το λειτουργικό και μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ευνοϊκό για τις τράπεζες. Η οικονομική δραστηριότητα στηρίζει κυρίως τα επιχειρηματικά δάνεια, η αγορά εργασίας παραμένει υποστηρικτική, ενώ η ποιότητα ενεργητικού δεν εμφανίζει σημάδια ουσιαστικής επιδείνωσης. Με άλλα λόγια, οι τράπεζες εξακολουθούν να κινούνται σε περιβάλλον ανάπτυξης, χωρίς μέχρι στιγμής να βλέπουν σοβαρές ρωγμές στο πιστωτικό προφίλ των πελατών τους.

Η Goldman Sachs σημειώνει ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα και ειδικά ο κίνδυνος νέας ανόδου στις τιμές ενέργειας παραμένουν παράγοντες που παρακολουθούνται στενά, καθώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κατανάλωση, τον πληθωρισμό και τελικά τη ζήτηση. Ωστόσο, το report υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εμφανίζεται λιγότερο ευάλωτη σε ένα ενεργειακό σοκ από άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, το δημοσιονομικό προφίλ της χώρας αξιολογείται θετικά, ενώ η συμβολή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένει σημαντική για τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση της οικονομίας, έστω και αν το χρονικό παράθυρο για νέα έργα περιορίζεται μέσα στο 2026.

Στο επίκεντρο του report βρίσκεται η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών. Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, οι διοικήσεις εμφανίζονται όλο και πιο άνετες να συζητούν υψηλότερες επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους, είτε μέσω μεγαλύτερων payout ratios είτε μέσω έκτακτων διανομών, όπου υπάρχει χώρος.

Την ίδια ώρα, ενισχύεται και η διάθεση για μικρές, συμπληρωματικές εξαγορές, κυρίως σε τομείς όπως οι ασφάλειες και η διαχείριση κεφαλαίων, όπου οι τράπεζες επιδιώκουν να ενισχύσουν τα έσοδα από προμήθειες και να διαφοροποιήσουν περαιτέρω το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην Εθνική Τράπεζα, η οποία ήδη ανακοίνωσε πρόσθετη διανομή 300 εκατ. ευρώ μαζί με τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου, κίνηση που λειτουργεί ως ένδειξη της αυξημένης ευχέρειας κεφαλαιακής διαχείρισης στον κλάδο. Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν εστιάζουν πλέον μόνο στη διατήρηση ισχυρών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά περνούν σταδιακά σε φάση πιο ενεργητικής αξιοποίησης της πλεονάζουσας κεφαλαιακής τους βάσης.

Εξίσου σημαντικό είναι το σκέλος της πιστωτικής επέκτασης. Οι επαφές της Goldman με τις διοικήσεις επιβεβαίωσαν ότι η ζήτηση για δάνεια παραμένει ισχυρή, με τον κύριο όγκο να προέρχεται από τις επιχειρήσεις. Οι τράπεζες βλέπουν καλούς αγωγούς χρηματοδοτήσεων για το 2026, αλλά και θετικές ενδείξεις για τη συνέχεια, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες.

Η εικόνα αυτή συνδέεται τόσο με την εγχώρια επενδυτική δραστηριότητα όσο και με τα έργα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ οι τράπεζες παρακολουθούν και τις ευκαιρίες στην αγορά των κοινοπρακτικών δανείων.

Η Goldman Sachs καταγράφει επίσης ότι ο ανταγωνισμός στα δάνεια παραμένει, άρα και η πίεση στα περιθώρια δεν έχει εξαφανιστεί. Ωστόσο, η εκτίμηση που μεταφέρεται από τις συναντήσεις είναι ότι η συμπίεση αυτή είναι πλέον πιο ελεγχόμενη και διαχειρίσιμη. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι ο κλάδος μπορεί να συνεχίσει να παράγει ισχυρή κερδοφορία ακόμα και σε περιβάλλον πιο ομαλοποιημένων επιτοκίων.

Σημαντικό στήριγμα για τις τράπεζες παραμένει και η δομή των καταθέσεων. Σύμφωνα με το report, μεγάλο μέρος των καταθετικών υπολοίπων στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι συναλλακτικό, χωρίς να καταγράφεται σημαντική πίεση στο κόστος καταθέσεων.

Την ίδια ώρα, οι τράπεζες επιχειρούν σταδιακά να κατευθύνουν μέρος της πελατειακής βάσης σε προϊόντα υπό διαχείριση, μια εξέλιξη που συνδέεται και με την προσπάθεια αύξησης των εσόδων από προμήθειες. Η χαμηλή μέχρι σήμερα διείσδυση των επενδυτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά αφήνει, κατά τη Goldman, περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους μηνύματα ανά τράπεζα, η Αlpha Bank προβάλλει τα οφέλη από τη συνεργασία με τη UniCredit και τις προοπτικές ανάπτυξης στη διαχείριση κεφαλαίων. Η Εθνική Τράπεζα δίνει έμφαση στη δύναμη της καταθετικής της βάσης και στη δυνατότητα συνδυασμού υψηλότερων διανομών με πιστωτική ανάπτυξη.

Η Eurobank εστιάζει στην πειθαρχία κόστους και στη γεωγραφική διαφοροποίηση, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς αναδεικνύει την πλεονάζουσα κεφαλαιακή της θέση ως μοχλό για επιτάχυνση της ανάπτυξης, για εξαγορές ή για υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους.

Τέλος, ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην Κύπρο, την οποία η Goldman Sachs περιγράφει ως αγορά με ελκυστικά χαρακτηριστικά, λόγω χαμηλού κόστους καταθέσεων και θετικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η παρουσία της Eurobank, της Τράπεζας Κύπρου και πλέον πιο ενισχυμένα της Αlpha Bank, διατηρεί το ενδιαφέρον των αναλυτών για τη συγκεκριμένη αγορά.